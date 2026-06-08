"On aurait pu faire mieux" : Eden Hazard revient sur le Mondial qui le hante encore

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"On aurait pu faire mieux" : Eden Hazard revient sur le Mondial qui le hante encore
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L'ancien capitaine des Diables Rouges a accordé un entretien à la FIFA. Eden Hazard revient sur le meilleur Mondial de sa carrière et sur la sélection belge.

À l'occasion du lancement de la Coupe du monde 2026, Eden Hazard a accordé un entretien à la FIFA. Retraité depuis 2023, l'ancien capitaine des Diables Rouges regarde le football avec un regard différent. Après plus de quinze ans au plus haut niveau, le Belge profite d'une vie plus calme.

"J'ai pris beaucoup de recul par rapport au football. Ça me prenait peut-être 95 % de mon temps, ce qui était très bien, parce que c'est ce que j'aimais faire, mais maintenant j'ai tourné la page."

Une première expérience en 2014

Même s'il n'est plus sur les terrains, Hazard garde de nombreux souvenirs de la Coupe du monde. Le premier remonte à 2014, au Brésil. Cette année-là, la Belgique retrouvait le Mondial après douze ans d'absence. Une génération talentueuse commençait à se faire un nom. "J'ai joué mon premier match de Coupe du Monde au Brésil en 2014. C'était une nouvelle expérience, et, en fait, une bonne courbe d'apprentissage pour cette génération de joueurs. Nous avons atteint les quarts de finale et perdu contre l'Argentine."

Quelques regrets face à l'Argentine

Cette élimination reste un regret pour plusieurs joueurs de l'époque. Les Diables Rouges s'étaient inclinés 1-0 face aux Argentins, futurs finalistes de la compétition. "Donc oui, on aurait pu faire mieux, car ce n'était pas une équipe argentine d'élite, mais ils avaient Messi, et s'il est dans ton équipe, tu as une chance de gagner. Nous n'avons pas eu une mauvaise Coupe du Monde. En fait, nous avons plutôt bien géré la situation, à la fois individuellement et en équipe. Cela a préparé le terrain pour ce qui allait suivre."

La meilleur compétition de sa vie

Et ce qui a suivi, c'est la Coupe du monde 2018 en Russie. Pour beaucoup d'observateurs, il s'agit du plus grand tournoi de l'histoire des Diables Rouges. La Belgique avait terminé à la troisième place après avoir battu l'Angleterre lors du match pour la médaille de bronze. Quelques jours plus tôt, elle avait échoué aux portes de la finale face à la France, battue 1-0 sur une tête de Samuel Umtiti à la suite d'un corner.

Sur le plan individuel, Hazard avait réalisé l'un des meilleurs tournois de sa carrière. Le capitaine avait porté son équipe durant toute la compétition. "Je ne vais pas dire que j'étais au-dessus de tout le monde à la Coupe du Monde 2018, car il y a toujours eu des joueurs meilleurs que moi, mais je me suis senti vraiment fort à ce tournoi. J'étais au sommet de mon art, non seulement au niveau de mon football, mais aussi physiquement et mentalement."

Le flop au Real Madrid

Un an après la Coupe du monde, Hazard a rejoint le Real Madrid. Le club espagnol avait déboursé 120 millions d'euros pour s'offrir le capitaine des Diables Rouges. Freiné par une longue série de blessures, le Belge n'a pas réussi à retrouver la régularité qui faisait sa force à Chelsea. Saison après saison, les pépins physiques se sont accumulés. C'est au Real Madrid qu'il a décidé de mettre un terme à sa carrière en 2023.

Aujourd'hui, Hazard suit les Diables Rouges. Interrogé sur Rudi Garcia, nommé sélectionneur de la Belgique, l'ancien capitaine s'est montré très positif. Pour lui, le manque d'expérience du Français à la tête d'une sélection nationale n'est pas un problème.

"Il n’a jamais entraîné d'équipe nationale auparavant, mais je ne pense pas que ce soit un problème. Il a assez d'expérience pour le poste et il saura comment s'y sortir."

Hazard apprécie la personnalité du nouvel homme fort des Diables. Une qualité qu'il juge essentielle pour accompagner une génération en pleine reconstruction. "C'est un entraîneur qui dit ce qu'il pense et c'est une personne formidable. Je pense que c'est exactement ce dont nous avons besoin."

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