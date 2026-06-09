Accord trouvé : Pierre Sage va rejoindre un club de Premier League

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Auteur d'une très bonne saison sur le banc du RC Lens, Pierre Sage va quitter le club et se lancer dans un nouveau défi. Il va rejoindre la formation anglaise de Crystal Palace, récemment vainqueur de la Ligue Conférence.