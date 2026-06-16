Le constat est sans appel : Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois dénoncent le même problème face à l'Égypte

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers depuis Seattle
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Le constat est sans appel : Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois dénoncent le même problème face à l'Égypte
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La Belgique est passée tout près d'un faux départ dans ce Mondial. Menée face à une séduisante équipe d'Égypte, la Belgique est parvenue à arracher le partage (1-1) grâce à un but contre son camp.

Les explications de Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois se rejoignent : tous deux ont mis en avant le même problème pour expliquer la première mi-temps compliquée.

Trop de pertes de balle dans des zones clés

Selon De Bruyne, la Belgique avait bien entamé la rencontre. "Les cinq à dix premières minutes n'étaient pas mauvaises. Ensuite, nous avons perdu trop de ballons à des endroits où ce n'était pas permis. On les a remis dans le match."

Le meneur de jeu a estimé que l'Égypte avait su exploiter cette faille. "Après ça, il était difficile de trouver des solutions. Au final, on a concédé deux occasions et ils en ont mis une au fond."

Courtois n'a pas parlé de stress ou de pression, mais plutôt de mauvais choix avec le ballon. "Je ne pense pas que ce soit lié à la nervosité. On n'a pas trouvé le rythme du match. Par moments, on cherchait des passes compliquées alors qu'une solution simple se trouvait à côté de nous."

Le plan égyptien a fonctionné

L'Égypte avait préparé une stratégie : faire disparaître Jeremy Doku et De Bruyne du match. "Ils ont enfermé Doku avec deux ou trois joueurs", a expliqué Courtois. "Empêcher Kevin d'entrer dans le match faisait partie de leur plan de jeu. Au final, cela a plutôt bien fonctionné".

Lire aussi… "Il faut arrêter d'avoir des ambitions démesurées" : Bertrand Crasson analyse Belgique-Egypte pour nous

De Bruyne tempérait les inquiétudes à ce sujet. "Si Jeremy n'a pas d'espace, ça veut dire que d'autres joueurs doivent en avoir. À nous de trouver des solutions."

Une deuxième mi-temps plus convaincante

Après la pause, les deux cadres ont estimé que la Belgique avait montré un meilleur visage. Enfin... "On a trouvé plus de solutions, on était plus tranchants dans les duels et on a plus joué vers l'avant", a analysé De Bruyne.

Courtois était du même avis. "En deuxième mi-temps, c'était mieux. Au final, on a réussi à revenir."

Sans pour autant en faire trop. "Ce n'était pas un bon match pour débuter la Coupe du monde", a reconnu Courtois.

Le gardien préférait se projeter. "Parfois, en Coupe du monde, tu as un match comme ça. Le plus important, c'est qu'on ait trouvé ce but. J'espère qu'on marquera plus vite contre l'Iran et que ce match sera totalement différent."

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