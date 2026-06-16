Un début de folie chez les pros, un premier contrat signé : Seraing va lancer l’un de ses talents

Auteur d’un superbe but lors de sa première minute dans le monde professionnel, le milieu offensif belge de 21 ans Valerio Di Crescenzo vient de signer son premier contrat professionnel au RFC Seraing. Il devrait recevoir une vraie chance de se montrer la saison prochaine.

Le RFC Seraing connaît un début de mercato plutôt mouvementé dans le sens des départs. Parmi les titulaires, le défenseur central Noah Solheid a rejoint Charleroi, le meilleur buteur Hemsley Akpa-Chukwu a pris la route de Zulte Waregem et d'autres éléments importants sont courtisés, à l'image d'Emmanuel Da Costa et Fostave Mabani.

Pour compenser ces départs (potentiels), les Métallos se tournent vers leur académie Jules Bocandé. En effet, le capitaine de l'équipe espoirs, Valerio Di Crescenzo, vient de signer son premier contrat professionnel d'une année avec une année supplémentaire en option.

Arrivé en 2019, le milieu de terrain belge de 21 ans est passé par pratiquement toutes les équipes d'âge au Pairay, jusqu’à intégrer pleinement le noyau professionnel à l’aube de la saison 2025-2026. Régulièrement convoqué pour les matchs de l’équipe première, il a fait ses grands débuts dans le monde professionnel en octobre dernier lors d’un déplacement au Patro Eisden.

Des débuts de rêve et une vraie chance de s’affirmer la saison prochaine

Une montée au jeu de quelques secondes à peine, finalement restée dans les annales pour Valerio Di Crescenzo, qui avait inscrit une superbe reprise de volée dans les dernières minutes pour égaliser sur la pelouse du Patro, alors que les Métallos évoluaient en infériorité numérique. Apparue à trois reprises pour douze minutes au total, il devrait recevoir davantage de temps de jeu la saison prochaine, son premier contrat professionnel désormais signé.

"La signature du premier contrat professionnel de Valerio est une grande fierté pour le RFC Seraing. Arrivé au club à 14 ans, il a gravi toutes les étapes de notre Académie Jules Bocandé grâce à son travail, sa persévérance et son exemplarité, jusqu’à devenir capitaine de notre équipe U21", déclare le Directeur Général & Coordinateur Sportif du RFC Seraing, Roy Eliott Lowy, dans le communiqué du club.





"Cette signature récompense non seulement ses performances et son engagement quotidien, mais aussi le travail de l’ensemble de nos formateurs et éducateurs. Elle illustre parfaitement la vocation de notre Académie : permettre à nos jeunes talents d’atteindre le football professionnel. Valerio est un exemple pour tous les jeunes du club. Nous le félicitons, ainsi que sa famille, et lui souhaitons beaucoup de succès en Rouge & Noir !"

Seraing devra à nouveau lutter pour le maintien

Onzième de Challenger Pro League la saison dernière, le RFC Seraing avait assuré son maintien sur le plan sportif malgré une saison tout de même difficile, grâce notamment aux bons résultats obtenus sous la houlette d’Arnauld Mercier. Pour la prochaine saison, la D1B adoptera un système à quinze équipes et sans protection pour les quatre formations U23 (Bruges, Anderlecht, Genk, Gand).

Des équipes qui risquent de se renforcer si les clubs ne veulent pas voir leur deuxième équipe descendre, ce qui pourrait accentuer encore un peu plus la pression sur les dernières positions.