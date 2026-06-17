Salaire, titres, débat du Ballon d'Or : Jérémy Doku a tranché son avenir… et a probablement fait le bon choix

Après trois saisons passées sous les couleurs de Manchester City, Jérémy Doku devrait prolonger son contrat jusqu'en 2031 à l'Etihad Stadium, avec une revalorisation salariale à la clé. Notre Diable rouge sera l'un des éléments clés du City à la sauce Enzo Maresca, successeur annoncé de Guardiola.

Au mois d'août 2023, Jérémy Doku quittait le Stade Rennais pour Manchester City, où il signait un contrat de cinq ans, contre une indemnité avoisinant les 60 millions d'euros. Une belle plus-value pour le club de Ligue 1, qui avait offert 26 millions d'euros au Sporting d'Anderlecht en 2020 pour s'attacher ses services.

Sous les ordres de Pep Guardiola, l'ailier gauche des Diables Rouges a rapidement pris de l'ampleur chez les Skyblues, où il a pris part à 131 rencontres en trois saisons, pour 22 buts et 34 passes décisives.

Une régularité en nette progression

De plus en plus souvent titulaire et de plus en plus décisif, Jérémy Doku vient de sortir de la saison la plus pleine depuis son arrivée outre-Manche, avec 47 apparitions en match officiel, près de 3.000 minutes de temps de jeu et un bilan de huit buts et quatorze passes décisives.

Toujours aussi déroutant dans ses dribbles, notre compatriote est cette fois parvenu à gagner en efficacité dans le dernier tiers du terrain, ce qui fait inévitablement la différence, tout en parvenant à enchaîner les matchs sans se blesser, ce qui n'était pas toujours le cas dans le passé.

Jérémy Doku vers une prolongation de contrat à Manchester City

Encore sous contrat jusqu'en 2028, Jérémy Doku devrait demeurer l'une des têtes d'affiche du Manchester City version Enzo Maresca. Les Cityzens doivent toutefois sécuriser son avenir sur le plus long terme et voudraient offrir un nouveau contrat au joueur de 24 ans.



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Jérémy Doku pourrait signer un nouveau contrat jusqu'au 30 juin 2031 à Manchester City, avec une belle revalorisation salariale à la clé, lui qui percevrait 250.000 € par mois, soit trois millions d'euros par an dans le nord de l'Angleterre. Un salaire trois fois supérieur, environ, à celui qui était le sien du côté du Stade Rennais.

Si plusieurs équipes se sont renseignées sur Jérémy Doku ces derniers mois, le Diable Rouge (44 sélections, 7 buts) le mieux évalué sur le site de référence Transfermarkt (75 M€) devrait donc rester quelques saisons supplémentaires à l'Etihad Stadium.

Pour s'imposer dans le gratin du football mondial ?

Jérémy Doku arrive dans la fleur de l'âge et va donc prolonger son contrat dans une équipe de Manchester City qui cherchera à reconduire son sacre européen d'il y a trois saisons malgré le départ de son entraîneur à succès.

Devenu un véritable facteur X, Doku continue de progresser saison après saison et cherchera à se rapprocher du gratin mondial dans les années à venir. "Le niveau du Ballon d'Or ? C'est un avis, mais je veux en faire un fait", répondait dernièrement celui qui n'a toutefois pas livré une grande prestation face à l'Égypte, visiblement handicapé par quelques problèmes respiratoires dus à une récente infection.

Sur le point de devenir papa pour la première fois, ce qui pourrait éventuellement le faire manquer un match de Coupe du monde, Jérémy Doku se sent bien dans la ville de Manchester, où il vit avec sa compagne anglaise Shireen, précisent nos confrères de Het Nieuwsblad. Dans un environnement familier et dans une équipe du top niveau, Jérémy Doku a donc toutes les raisons de prolonger à City. La nouvelle devrait être officialisée après la Coupe du monde.