Manchester City prépare une grande annonce concernant Jérémy Doku

Jérémy Doku débutera dans quelques semaines sa quatrième saison à Manchester City. Et il pourrait même y prolonger son bail.

Jérémy Doku devrait recevoir d’excellentes nouvelles en marge de la Coupe du monde. Selon l’expert mercato Nicolò Schira, l’ailier de Manchester City est sur le point de prolonger son contrat avec le club anglais. Le nouvel accord prévaudrait jusqu’en 2031.

🚨 Excl. - Jérémy #Doku is one step away to extend his contract with #ManchesterCity until 2031. Ready an important increase in salary. #transfers #MCFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 16, 2026

Son contrat actuel court jusqu’en juin 2028, mais les Skyblues ne veulent pas attendre pour sécuriser son avenir. Selon Schira, une solide revalorisation salariale attendrait le Diable Rouge pour le récompenser.

Continuer à progresser à Manchester

Doku a rejoint Manchester City en 2023. Le club anglais avait alors déboursé environ 60 millions d’euros au Stade Rennais pour attirer l’ailier belge en Premier League. À City, il est rapidement devenu un joueur capable d’apporter un plus à l’attaque grâce à sa vitesse et ses dribbles.

Ses progrès sous Pep Guardiola ont été remarqués, l'aidant à sentir le bon moment pour faire la différence en accélérant sur son flanc. L'enjeu sera de continuer à le faire sous les ordres d'Enzo Maresca, le nouvel entraîneur des Cityzens, qui connaît déjà la maison pour avoir été l'adjoint de Guardiola lors de la saison 2022/2023, celle du triplé, juste avant l'arrivée de Doku.



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Avec la naissance de son premier enfant (qui pourrait d'ailleurs lui faire manquer un potentiel quart de finale), ce nouveau contrat pourrait prolonger son bel été. Il ne manquerait plus qu'un grand tournoi avec les Diables Rouges pour couronner tout cela. Car hier, il a été bien muselé par Mohamed Hany, le latéral droit égyptien qui a fini par l'obliger à dézoner.