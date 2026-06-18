Inquiétude autour de Romelu Lukaku : la fédération donne des nouvelles avant Belgique-Iran

Pour la première fois depuis que nous sommes à Seattle, il y avait des absences notables (en plus de celle, prévue, de Zeno Debast) à l'entraînement. Charles De Ketelaere, Romelu Lukaku et Leandro Trossard n'étaient pas présents.

Triple absence à l'entraînement des Diables Rouges ce mercredi (celui de ce jeudi n'était pas ouvert) à la presse : Charles De Ketelaere, Romelu Lukaku et Leandro Trossard manquaient à l'appel. De Ketelaere a été vu avec un tape autour du genou. Mais c'est surtout l'absence de Romelu Lukaku qui a pu inquiéter, le buteur des Diables Rouges revenant d'une longue blessure.

C'était en réalité une mesure de précaution : Lukaku a participé au match d'entraînement des Diables contre les Seattle Sounders la veille alors que tous les autres joueurs ayant eu du temps de jeu face à l'Egypte étaient laissés au repos. Sa plage de repos a donc été déplacée.

Lukaku sera bel et bien disponible face à l'Iran

Concernant Trossard et De Ketelaere, rien de grave non plus. Ce jeudi, donc, l'Union Belge a rassuré : tous trois seront disponibles pour le match de samedi face à l'Iran (sauf, bien sûr, si quelque chose devait se passer entre temps).

Romelu Lukaku ne sera a priori pas encore prêt à débuter la rencontre - ou du moins, Rudi Garcia ne veut pas précipiter les choses et déjà lancer son attaquant d'entrée de jeu. Il montera en cours de match, comme face à l'Egypte. Dans des circonstances moins difficiles, on l'espère.



Il n'est ensuite pas exclu que Lukaku, si nécessaire, débute face à la Nouvelle-Zélande. La première place pourrait se jouer à la différence de buts : il faudra donc, si possible, alimenter le marquoir dans les deux matchs suivants, comme le soulignait Leandro Trossard...