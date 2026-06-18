L'explication derrière les larmes de Lionel Messi après son premier but contre l'Algérie

Lionel Messi est apparu très ému après son but d'ouverture face à l'Algérie. Une émotion qui s'explique par des problèmes de santé dans sa famille.

C'était l'une des images fortes de ce premier tour de matchs de poules : Lionel Messi fondant en larmes après son premier but face à l'Algérie. L'octuple Ballon d'Or, champion du monde en titre avec l'Argentine, a pourtant déjà presque tout vécu dans sa carrière. Cette émotion n'était donc pas liée au football.

Messi l'a confirmé après la rencontre, déclarant que ses larmes n'étaient pas en lien avec le football mais avec "quelque chose d'autre qui n'a rien à voir", remerciant ses coéquipiers qui l'ont beaucoup soutenu ces derniers jours.

Le père de Lionel Messi est malade

On sait désormais ce à quoi faisait référence Lionel Messi. La famille du joueur a en effet émis un communiqué officiel, révélant que le père du joueur, Jorge Messi, souffrait en ce moment de problèmes de santé.

🚨 OFFICIAL: Messi family statement. ❗️



"The Messi family informs that Jorge Messi is currently going through a health situation.



"At this time, he is under medical supervision, recovering and progressing favorably within the condition he is experiencing.



"In light of the… pic.twitter.com/JyRwkozyCX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2026

"En ce moment, Jorge Messi est sous supervision médicale et se remet positivement (...) au vu des récentes rumeurs et spéculations qui ont circulé, la famille exprime son inquiétude au sujet de manque de sensibilité, de respect et de discrétion avec lequel certains ont traité une affaire strictement privée".





Lionel Messi a quant à lui continué à écrire l'histoire après ce premier but, s'offrant son premier triplé en phase finale de Coupe du Monde. La Pulga semble puiser de la force dans cette situation délicate. Espérons cependant pour lui et sa famille que Jorge Messi se remette au plus vite de sa condition.