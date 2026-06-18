Un rôle plus important que lors de son premier match confié à Bram Van Driessche au Mondial

Bram Van Driessche a officié en tant qu'arbitre vidéo pour la deuxième fois dans cette Coupe du monde 2026. Après avoir été assistant-VAR lors de Côte d'Ivoire - Équateur, il était cette fois VAR principal lors de Ghana - Panama.

Dans un match où les Ghanéens ont décroché leur succès grâce à un but de Caleb Yirenkyi en fin de rencontre (90+5e), le Belge Bram Van Driessche n'a pas eu de décision extrêmement importante à prendre à son poste à la VAR. Un penalty a toutefois été réclamé par les deux équipes suite à de légères poussettes, mais notre compatriote n'a pas appelé l'arbitre de terrain pour changer la décision.

Bram Van Driessche a donc eu un rôle plus important et semble l'avoir parfaitement rempli. Il passe ainsi une étape en officiant en tant que VAR principal dans ce Mondial. C'est une preuve de la confiance qui lui est accordée.

Sa participation à la Coupe du monde en tant qu'arbitre vidéo, l'aboutissement d'un choix de carrière

Le spécialiste belge de la VAR n'arbitre pas en tant qu'arbitre de terrain dans cette Coupe du monde. Il a choisi de se spécialiser dans la VAR pour pouvoir officier dans un Mondial notamment. Il l'avait récemment expliqué au micro de nos confrères de Het Laatste Nieuws : "Comme mon parcours sur le terrain n’a pas toujours été simple, j’ai choisi de me spécialiser dans l’assistance vidéo. Ces deux dernières années, j’ai réalisé de bonnes performances et beaucoup progressé. Aujourd’hui, cela porte ses fruits. C’est clairement l’un des sommets de ma carrière. Mais je ne serai vraiment satisfait que si je réalise également une bonne Coupe du monde."

Bram Van Driessche est évidemment bien connu en Belgique. C'est lui qui avait officié en tant qu'arbitre principal lors de la finale de Coupe de Belgique entre l'Union SG et Anderlecht. Il est le seul arbitre belge présent à la Coupe du monde 2026.