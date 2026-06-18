Voici l'arbitre qui dirigera les Diables Rouges face à l'Iran

Après un arbitre brésilien lors de Belgique-Egypte, on sait désormais qui dirigera Belgique-Iran. Il s'agira cette fois d'un référé argentin.

Les Diables Rouges auront découvert l'arbitrage à la sud-américaine dans cette Coupe du Monde 2026. Après Ramon Abatti, l'arbitre brésilien qui a dirigé Belgique-Egypte, c'est en effet Dario Herrera, arbitre argentin, qui dirigera Belgique-Iran.

Âgé de 41 ans, Herrera est l'une des références du sifflet en Argentine. Il dirige régulièrement les matchs au sommet en D1 argentine, notamment d'explosifs derbys River Plate - Boca Juniors. Il est arbitre FIFA depuis 2015, et dirigera pour l'occasion son premier match de phase finale de Coupe du Monde.

Dario Herrera a dirigé une finale de Copa Libertadores

L'Argentin a toutefois un peu d'expérience internationale puisqu'il a déjà officié lors de la Copa America en 2024, lors de la Coupe du Monde U20 en 2025 et, la même année, avait été désigné pour diriger la finale de la Copa Libertadores entre Palmeiras et Flamengo.

L'arbitrage de Mr Abatti avait été pointé du doigt lors de Belgique-Egypte, le Brésilien rentrant un peu dans le jeu de l'Egypte et laissant beaucoup jouer... mais oubliant aussi une faute assez claire de Maxim De Cuyper qui aurait dû lui coûter un second carton jaune.



Ce deuxième match de poules sera crucial pour les deux équipes, puisque l'Iran a lui aussi lancé son tournoi par un match nul (2-2) face à la Nouvelle-Zélande. Celui qui gagnera ce match sera assuré ou presque de sortir des poules.