Voici l'arbitre qui dirigera les Diables Rouges face à l'Iran

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Voici l'arbitre qui dirigera les Diables Rouges face à l'Iran
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Après un arbitre brésilien lors de Belgique-Egypte, on sait désormais qui dirigera Belgique-Iran. Il s'agira cette fois d'un référé argentin.

Les Diables Rouges auront découvert l'arbitrage à la sud-américaine dans cette Coupe du Monde 2026. Après Ramon Abatti, l'arbitre brésilien qui a dirigé Belgique-Egypte, c'est en effet Dario Herrera, arbitre argentin, qui dirigera Belgique-Iran.

Âgé de 41 ans, Herrera est l'une des références du sifflet en Argentine. Il dirige régulièrement les matchs au sommet en D1 argentine, notamment d'explosifs derbys River Plate - Boca Juniors. Il est arbitre FIFA depuis 2015, et dirigera pour l'occasion son premier match de phase finale de Coupe du Monde.

Dario Herrera a dirigé une finale de Copa Libertadores 

L'Argentin a toutefois un peu d'expérience internationale puisqu'il a déjà officié lors de la Copa America en 2024, lors de la Coupe du Monde U20 en 2025 et, la même année, avait été désigné pour diriger la finale de la Copa Libertadores entre Palmeiras et Flamengo.

L'arbitrage de Mr Abatti avait été pointé du doigt lors de Belgique-Egypte, le Brésilien rentrant un peu dans le jeu de l'Egypte et laissant beaucoup jouer... mais oubliant aussi une faute assez claire de Maxim De Cuyper qui aurait dû lui coûter un second carton jaune. 


Ce deuxième match de poules sera crucial pour les deux équipes, puisque l'Iran a lui aussi lancé son tournoi par un match nul (2-2) face à la Nouvelle-Zélande. Celui qui gagnera ce match sera assuré ou presque de sortir des poules. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Belgique - Iran en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (21/06).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Iran

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/06: Delorge - Mercier - Siquet

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/06: Delorge - Mercier - Siquet

18:20
Le RSC Anderlecht a fait une offre pour un ancien joueur de Jupiler Pro League

Le RSC Anderlecht a fait une offre pour un ancien joueur de Jupiler Pro League

18:20
LIVE Coupe du monde 18/6 : l'arbitre de Belgique Iran est connu

LIVE Coupe du monde 18/6 : l'arbitre de Belgique Iran est connu

18:00
Tout juste arrivé en Serie A, Domenico Tedesco veut recruter un joueur de Pro League

Tout juste arrivé en Serie A, Domenico Tedesco veut recruter un joueur de Pro League

17:30
Quel entraîneur à Seraing la saison prochaine ? La décision vient de tomber

Quel entraîneur à Seraing la saison prochaine ? La décision vient de tomber

16:40
Le BCS d’Anderlecht ne lâche rien : après le stade et Neerpede, voilà maintenant des banderoles à… Pairi Daiza

Le BCS d’Anderlecht ne lâche rien : après le stade et Neerpede, voilà maintenant des banderoles à… Pairi Daiza

16:00
Seattle accueille les Diables avec plaisir : "Ils ne sont vraiment pas prétentieux" Interview

Seattle accueille les Diables avec plaisir : "Ils ne sont vraiment pas prétentieux"

10:30
1
Hugo Siquet en route vers un départ du Club de Bruges pour rejoindre un club étranger ?

Hugo Siquet en route vers un départ du Club de Bruges pour rejoindre un club étranger ?

15:25
Lazare Amani (ex-Eupen, Charleroi, Union, Standard) est de retour en Jupiler Pro League !

Lazare Amani (ex-Eupen, Charleroi, Union, Standard) est de retour en Jupiler Pro League !

14:57
Première journée, grandes lignes : voici le calendrier de la saison 2026-2027 de Pro League !

Première journée, grandes lignes : voici le calendrier de la saison 2026-2027 de Pro League !

13:57
1
Un rôle plus important que lors de son premier match confié à Bram Van Driessche au Mondial

Un rôle plus important que lors de son premier match confié à Bram Van Driessche au Mondial

12:30
Ces maillots du Mondial qui pourraient devenir des pièces de collection : la Belgique se démarque

Ces maillots du Mondial qui pourraient devenir des pièces de collection : la Belgique se démarque

11:40
L'Olympic Charleroi confirme son action judiciaire et conteste toujours sa relégation

L'Olympic Charleroi confirme son action judiciaire et conteste toujours sa relégation

13:07
"C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sévère" : Hugo Broos se montre frustré avant d'affronter la Tchequie

"C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sévère" : Hugo Broos se montre frustré avant d'affronter la Tchequie

12:00
Le guide des supporters des Diables à Los Angeles : détails et infos avant Belgique-Iran !

Le guide des supporters des Diables à Los Angeles : détails et infos avant Belgique-Iran !

07:00
"Je suis très satisfait de l'attitude de l'équipe" : Roberto Martinez ne se montre pas inquiet

"Je suis très satisfait de l'attitude de l'équipe" : Roberto Martinez ne se montre pas inquiet

11:00
Tout juste parti de la RAAL : une bonne connaissance de Nicolas Frutos à Charleroi ?

Tout juste parti de la RAAL : une bonne connaissance de Nicolas Frutos à Charleroi ?

11:20
Un été sous pression attend Anderlecht : Antoine Sibierski a énormément de travail

Un été sous pression attend Anderlecht : Antoine Sibierski a énormément de travail

10:00
OFFICIEL : le RFC Liège annonce la prolongation de Gaëtan Englebert et de son staff

OFFICIEL : le RFC Liège annonce la prolongation de Gaëtan Englebert et de son staff

09:30
La Colombie s'offre une victoire avec un but d'un ancien de Pro League, le Ghana s'impose de justesse

La Colombie s'offre une victoire avec un but d'un ancien de Pro League, le Ghana s'impose de justesse

08:30
Les Seattle Sounders nous ont accueilli pour discuter des Diables : "Le blond de l'AC Milan, impressionnant !" Interview

Les Seattle Sounders nous ont accueilli pour discuter des Diables : "Le blond de l'AC Milan, impressionnant !"

06:00
L'Angleterre lance parfaitement sa Coupe du monde avec une victoire

L'Angleterre lance parfaitement sa Coupe du monde avec une victoire

08:00
Pourquoi la montée de Romelu Lukaku et le but ont-ils mis fin au temps fort des Diables contre l’Égypte ? Analyse

Pourquoi la montée de Romelu Lukaku et le but ont-ils mis fin au temps fort des Diables contre l’Égypte ?

20:40
1
L'intérêt est réel : l'un des premiers transferts de Marc Wilmots déjà de retour dans son ancien club ?

L'intérêt est réel : l'un des premiers transferts de Marc Wilmots déjà de retour dans son ancien club ?

07:30
De 10.000 à 1,3 million d'abonnés : un Diable Rouge a changé de dimension Interview

De 10.000 à 1,3 million d'abonnés : un Diable Rouge a changé de dimension

22:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/06: Piedfort - De Busser - Amorim

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/06: Piedfort - De Busser - Amorim

23:00
Le même constat qu’en 2018 : un élément majeur manque à la Belgique pour atteindre le Graal Analyse

Le même constat qu’en 2018 : un élément majeur manque à la Belgique pour atteindre le Graal

19:00
De la Pro League vers la Bourgogne ? Will Still veut emmener un Diablotin à Auxerre

De la Pro League vers la Bourgogne ? Will Still veut emmener un Diablotin à Auxerre

23:00
Qui sera le successeur de Thibaut Courtois ? "Je vais tout donner" Interview

Qui sera le successeur de Thibaut Courtois ? "Je vais tout donner"

20:00
Pourquoi Diego Moreira pourrait être une option intéressante pour la Belgique dans ce Mondial Analyse

Pourquoi Diego Moreira pourrait être une option intéressante pour la Belgique dans ce Mondial

17/06
Nouveau coach à Beveren : bientôt un nouveau venu en D1A

Nouveau coach à Beveren : bientôt un nouveau venu en D1A

22:00
Et encore, Roberto Martinez a sué à grosses gouttes en fin de match : la RDC contraint le Portugal au partage

Et encore, Roberto Martinez a sué à grosses gouttes en fin de match : la RDC contraint le Portugal au partage

21:07
Où reste le nouveau stade ? Le CEO du RFC Liège prend la parole

Où reste le nouveau stade ? Le CEO du RFC Liège prend la parole

21:30
OFFICIEL : le nouvel entraîneur d'Alexis Saelemaekers et Koni De Winter à l'AC Milan est connu

OFFICIEL : le nouvel entraîneur d'Alexis Saelemaekers et Koni De Winter à l'AC Milan est connu

17/06
Le choc en France : encore sur les bancs de Ligue 1 il y a un mois, Eric Roy nous a quittés à 58 ans

Le choc en France : encore sur les bancs de Ligue 1 il y a un mois, Eric Roy nous a quittés à 58 ans

20:20
Officiel : Charleroi nomme son entraîneur pour la saison prochaine

Officiel : Charleroi nomme son entraîneur pour la saison prochaine

19:35

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 1
Mexique Mexique 2-0 Afrique du Sud Afrique du Sud
Corée du Sud Corée du Sud 2-1 République tchèque République tchèque
Canada Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Etats-Unis Etats-Unis 4-1 Paraguay Paraguay
Quatar Quatar 1-1 Suisse Suisse
Brésil Brésil 1-1 Maroc Maroc
Haïti Haïti 0-1 Ecosse Ecosse
Australie Australie 2-0 Turquie Turquie
Allemagne Allemagne 7-1 Curacao Curacao
Pays-Bas Pays-Bas 2-2 Japon Japon
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 1-0 Equateur Equateur
Suède Suède 5-1 Tunisie Tunisie
Espagne Espagne 0-0 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Belgique Belgique 1-1 Egypte Egypte
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 1-1 Uruguay Uruguay
Iran Iran 2-2 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
France France 3-1 Sénégal Sénégal
Iraq Iraq 1-4 Norvège Norvège
Argentine Argentine 3-0 Algérie Algérie
Autriche Autriche 3-1 Jordanie Jordanie
Portugal Portugal 1-1 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Angleterre Angleterre 4-2 Croatie Croatie
Ghana Ghana 1-0 Panama Panama
Ouzbékistan Ouzbékistan 1-3 Colombie Colombie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved