Thibaut Courtois a demandé à une superstar de venir supporter les Diables : "Un exemple pour moi"

En tant que gardien de but emblématique du Real Madrid, Thibaut Courtois est bien sûr en contacts réguliers avec de vraies stars. C'est le cas de Tom Brady, plus grand joueur de football américain de l'histoire, ou du joueur des Lakers Luka Doncic.

Si certains Diables Rouges ne sont pas forcément de grands fans de la culture américaine, Thibaut Courtois, lui, est comme à la maison aux USA. Le gardien de but du Real Madrid est un grand amateur de sports américains. "Je regarde beaucoup la NBA et la NFL, c'est vrai. De là à dire que j'en tire une inspiration dans la manière de travailler, je ne sais pas. J'aime bien la mentalité américaine, oui", déclare le gardien madrilène en conférence de presse ce vendredi.

"Ici, tout est toujours un peu plus grand qu'ailleurs, surtout autour des matchs, et j'ai toujours aimé ce supplément de show pour les supporters. Mais leur façon de travailler est différente. En NFL, il y a beaucoup plus de travail vidéo, par exemple, et je ne suis pas sûr qu'on puisse s'en inspirer en football", continue Courtois.

Tom Brady viendra-t-il voir jouer les Diables Rouges ?

Reste que Thibaut Courtois est un bon ami de celui qu'on considère très largement comme le plus grand joueur de footbal américain de l'histoire : Tom Brady, joueur le plus titré de l'histoire de la NFL avec 7 Superbowls. "Nous sommes souvent en contact, oui. Tom est allé voir un match de la Coupe du Monde à New York. Je lui ai dit de plutôt venir nous voir", rigole le Diable.

"Bien sûr, Tom est un exemple en termes de mentalité et de professionnalisme. J'ai déjà eu des discussions très intéressantes avec lui à ce sujet", confirme Courtois, qui s'est également lié d'amitié avec Luka Doncic, star des Los Angeles Lakers, MVP des finales NBA en 2024, mais aussi ancien joueur du Real Madrid.



"Si je suis bon au basketball également ? Je ne suis certainement pas aussi bon au shoot que Luka (rires). Mais je sais dunker". Quoi qu'il en soit, ces prestigieuses amitiés offriront peut-être aux Diables Rouges des supporters de choix lors de la suite du tournoi - et peut-être dès ce dimanche au SoFi Stadium de Los Angeles, où les stars ont l'habitude d'apparaître.