Le successeur de Taravel bientôt connu ? Un ancien coach de Pro League dans la short-list d'Anderlecht

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Selon Het Laatste Nieuws, Antoine Sibierski aurait réduit sa liste d'entraîneurs potentiels pour Anderlecht à deux noms. Et l'un de ceux-ci est évidemment familiers aux suiveurs de la Pro League, même s'il fera peut-être grincer quelques dents du côté de Saint-Guidon.

Nous sommes le 20 juin et le successeur de Jérémy Taravel à la tête du club le plus titré du pays n'est toujours pas connu. Cependant, selon Het Laatste NieuwsAntoine Sibierski, le nouveau directeur sportif, avance à grands pas dans ses recherches. Et après avoir annoncé, ce vendredi soir, sa première recrue en la personne de Giulian Biancone, le nouvel homme fort du RSCA devrait en faire de même dans pas longtemps avec le futur T1.

Antoine Sibierski aurait réduit sa liste de candidats à deux noms et l'un d'entre eux aurait fuité : Karel Geraerts. L'ancien coach de l'Union Saint-Gilloise, qui fut aussi joueur dans des clubs rivaux d'Anderlecht, le Club de Bruges et le Standard, serait, selon Het Laatste Nieuws, le possible successeur de Jérémy Taravel.

Une belle saison à l'Union

Après avoir été l'assistant de Thomas Christiansen, l'actuel sélectionneur du Panama, et de Felice Mazzù à l'Union Saint-Gilloise, Karel Geraerts avait enfilé le costume de T1 après le départ du Carolo... à Anderlecht. Une première expérience, aboutie, conclue avec une troisième place en championnat, à un point suelement du champion, l'Antwerp, au terme d'un épilogue totalement rocambolesque, lors de la dernière journée de compétition.

En plus de cela, l'Union avait atteint le dernier carré de la Coupe de Belgique et les quarts de finale de l'Europa League, éliminée par le Bayer Leverkusen, alors coaché par un certain Xabi Alonso.

Comme beaucoup de coachs unionistes, l'aventure de Geraerts ne se prolongera pas au-delà d'une saison, notamment en raison d'un désaccord financier. Mais la suite ne fut guère réjouissante pour l'ancien milieu de terrain de Bruges. Nommé par Marc Wilmots sur le banc d'un Schalke 04 englué dans les bas-fonds de la Bundesliga 2, Karel Geraerts ne parvient pas à renverser la tendance, malgré une première saison conclue dans le ventre moi. Il est démis de ses fonctions, un peu moins d'un an après son arrivée : son bilan de 12 victoires, 7 partages et 14 défaites étant jugé insuffisant.

Pas de champagne à Reims

Lors de l'été 2025, il reçoit une nouvelle chance, toujours dans un club de l'antichambre de l'élite, le Stade Reims. L'objectif de la direction est la montée mais les Champenois ne terminent qu'à la 6e place et ne se qualifient même pas pour les Play-offs de montée. Un échec qui lui vaudra logiquement un renvoi au mois de mai.

Pourra-t-il dès lors s’offrir, à 44 ans, un retour en grâce en redonnant de l’éclat au club le plus prestigieux du pays, mais surtout au grand rival de tous les clubs dans lesquels il a joué et entraîné en Belgique ?

Le deuxième candidat n'est pas connu

Pour l'heure, l’identité du deuxième candidat d'Antoine Sibierski reste inconnue. Et rien ne dit si ce n'est pas celui-là qui est la piste prioritaire.

 

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