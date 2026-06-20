"Je garde un souvenir ému" : les premiers mots de Giulian Biancone à Anderlecht

4353

Le RSC Anderlecht n'a pas encore annoncé son coach, mais a déjà quelques pistes pour son mercato. Giulian Biancone, passé par le Cercle de Bruges, était sur la liste d'Antoine Sibierski et va signer son contrat. Le défenseur central est déjà présent au Lotto Park.