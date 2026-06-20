Nicolas Frutos se sert à la RAAL : Mario Kohnen connaît l'identité de son nouvel adjoint à Charleroi

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Nicolas Frutos se sert à la RAAL : Mario Kohnen connaît l'identité de son nouvel adjoint à Charleroi
Photo: © photonews

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Mario Kohnen a été confirmé comme T1 de Charleroi pour la saison prochaine. Et pour composer son staff, Nicolas Frutos n'a pas oublié son ancien club, la RAAL La Louvière, d'où arrive un nouvel entraîneur adjoint.

Une ère se tourne du côté de la RAAL La Louvière. Après avoir enregistré les départs, respectivement pour Anderlecht et Charleroi, de David Verwilghen et Nicolas Frutos, membres principaux de la cellule de recrutement, les "Loups" ont refermé le livre de Frédéric Taquin, le coach "historique" qui avait mené le club jusqu'à l'élite du football belge.

Dans sa foulée, c'est son adjoint Mickaël Seoudi qui était prié d'aller se chercher un nouvel employeur, afin que le nouveau coach, Edward Still, puisse amener ses assistants personnels. Seoudi avait été le T2 de Taquin depuis trois saisons.

Seoudi ne suivra pas Taquin

Et alors qu'on imaginait le désormais ancien coach à succès des "Loups" s'asseoir sur le banc d'un Sporting Charleroi grâce au soutien de Nicolas Frutos, il n'en sera finalement rien. 

Les "Zèbres" ont décidé de confirmer dans ses fonctions l'intérimaire Mario Kohnen qui avait pris le relais d'Hans Cornélis, lui même successeur de Rik De Mil sur le banc carolo.

Mais il y aura bien un ancien membre de la tanière sur le banc carolo puisque l'arrivée de Mickaël Seoudi comme nouveau T2 a été annoncée ce vendredi soir.

"J’avais plusieurs offres, dont une concrète, mais habitant à Maubeuge, j’aurais dû déménager car les trajets auraient été beaucoup trop longs, surtout avec des enfants d’un et deux ans", expliquait Mickaël Seoudi sur Sudinfo. "Je ne connaissais pas Mario Kohnen avant d’entrer en discussion. Nous sommes deux jeunes coaches mais tout a été très positif".

Passé par Waasland-Beveren et Mouscron comme joueur

Après un parcours de joueur professionnel en Belgique, notamment sous les couleurs de Waasland-Beveren, de Mouscron et de l’Olympic Charleroi, Mickaël Seoudi s’est progressivement orienté vers une carrière d’entraîneur. Récemment diplômé de la Licence UEFA Pro, le plus haut niveau de certification pour les entraîneurs en Europe, il s'offre un nouveau défi, mais toujours dans un rôle de l'ombre.

Les premères retrouvailles entre Mickaël Seoudi et la RAAL La Louvière sont prévues pour le week-end des 30, 31 octobre et 1er novembre au stade du Pays de Charleroi. 

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