Officiel : Charleroi nomme son entraîneur pour la saison prochaine

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : Charleroi nomme son entraîneur pour la saison prochaine
Photo: © photonews
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Mario Kohnen sera bel et bien le T1 de Charleroi la saison prochaine. Le Sporting a confirmé son choix, dans la continuité de cette fin de saison.

Après plusieurs noms (Frédéric Taquin, Karel Geraerts et d'autres profils ont été cités), le temps semblait jouer en faveur de Mario Kohnen. Passé de T3 à T1 suite aux départs de Rik De Mil et Hans Cornelis, l'ancien d'Eupen a marqué des points grâce à sa gestion de l'équipe lors des Europe Playoffs, conclus par cette victoire au Standard.

Il sera bien à la barre pour la saison prochaine, Charleroi vient de le confirmer dans un communiqué officiel. "À la tête du noyau A en qualité d’entraîneur intérimaire depuis le 7 avril dernier, Mario a su convaincre l’ensemble de la Direction par les résultats obtenus lors des Europe Play-Offs, mais également par la qualité de son travail quotidien, la pertinence de ses analyses, sa capacité à mobiliser le staff et le groupe ainsi que son leadership naturel", peut-on lire.

Mario Kohnen prend du galon à Charleroi

"Par son énergie, son engagement de tous les instants et sa capacité à fédérer autour d’un objectif commun, il a joué un rôle majeur dans la dynamique positive retrouvée par l’équipe au cours des dernières semaines", poursuit la direction.

Charleroi se veut ambitieux : "Investi au sein du club depuis son arrivée, Mario connaît parfaitement l’ADN du Sporting et adhère pleinement à la philosophie qui guide notre projet : « Work Hard – Play Strong – Dream Big », avec l’ambition de poursuivre le développement d’une identité sportive forte, exigeante et durable. Aucun durée de contrat n'a encore été précisée.

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