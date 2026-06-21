Deux anciens hommes forts de l'Union à la relance au Cercle : "J'espère retrouver la même connexion avec lui"



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Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp ! Milieu de terrain ayant disputé plus de 220 matchs de Jupiler Pro League, Lazare Amani est de retour dans notre championnat après son aventure en Grèce, du côté de Kifisia. Il y retrouve un certain Dante Vanzeir.



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