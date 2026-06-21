Deux anciens hommes forts de l'Union à la relance au Cercle : "J'espère retrouver la même connexion avec lui"
Photo: © photonews
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Milieu de terrain ayant disputé plus de 220 matchs de Jupiler Pro League, Lazare Amani est de retour dans notre championnat après son aventure en Grèce, du côté de Kifisia. Il y retrouve un certain Dante Vanzeir.
Dante Vanzeir et Lazare Amani, comme on se retrouve
Le Cercle de Bruges a bien bossé en ce début de mercato avec la prolongation du prêt de Dante Vanzeir et le transfert définitif de Lazare Amani. Deux joueurs qui ont fait les beaux jours de l'Union il y a quelques années. Vanzeir a d'ailleurs accueilli son ancien compère du Parc Duden avec beaucoup de plaisir : "J'étais surpris de le revoir ici, même si j'ai forcément eu des contacts avec lui ces derniers jours. En tout cas, je suis très heureux de le revoir. C'était clairement un joueur en vue dans notre période commune à l'Union, quelqu'un de très utile dans l'équipe, que ce soit en possession de balle ou dans la récupération. C'est aussi quelqu'un de très enthousiaste, avec qui tu peux échanger, rigoler. J'espère retrouver cette connexion avec lui".
Bromance. 😍💚🖤 pic.twitter.com/yk4BPm2B0L— Cercle Brugge (@cercleofficial) June 20, 2026
Milieu de terrain ayant disputé plus de 220 matchs de Jupiler Pro League, Lazare Amani est de retour dans notre championnat après son aventure en Grèce, du côté de Kifisia.
Lazare Amani est de retour en Belgique ! Passé par Eupen, Charleroi, l'Union et le Standard, le milieu de terrain s'engage avec le Cercle de Bruges, où il a signé un contrat portant sur deux saisons, jusqu'au 30 juin 2028.
"Nous sommes très heureux d'accueillir Lazare Amani au Cercle. C'est un joueur qui possède une grande expérience de ce championnat (plus de 220 matchs, ndlr.), notamment à l'Union, l'une des meilleures équipes de ces dernières saisons", a déclaré le directeur technique Luciano Murchio dans le communiqué du club.
"Lazare correspond parfaitement à notre style de jeu : dynamique, audacieux dans la construction du jeu vers l'avant et intense en défense. Il apporte de l'équilibre à notre effectif et aidera les joueurs qui l'entourent à progresser. Nous avons hâte de voir l'impact qu'il aura sur l'équipe."
Un cinquième club belge pour Lazare Amani
C'est du côté de l'AS Eupen que Lazare Amani a posé pour la première fois ses valises en Belgique, en 2016, en provenance du Sénégal et de l'Aspire Football Dreams Academy Dakar.
Passé quatre ans et près de cent rencontres officielles plus tard sous les couleurs du Sporting Charleroi, le médian ivoirien n'avait pas vraiment convaincu et avait d'abord été prêté à Estoril, puis à l'Union Saint-Gilloise, où il s'est révélé.
Joueur capital dès la deuxième saison des Unionistes dans l'élite, Lazare Amani s'est imposé dans l'entrejeu, aux côtés entre autres de Casper Nielsen et de Teddy Teuma, et a remporté le triplé Championnat - Coupe - Supercoupe au terme de la saison 2024-2025. C'est donc peut-être six mois trop tôt qu'il a été prêté au Standard lors de la deuxième partie de la saison 2024-2025, puisque ses deux anciens coéquipiers n'étaient pas encore arrivés à Sclessin. Il n'avait d'ailleurs pas convaincu.
Il reste sur une bonne fin de saison en Grèce
Sans club en début de saison dernière, il avait signé en Grèce, du côté de Kifisia, où il a terminé à la dixième place de la phase classique, synonyme de play-offs de relégation qui concernent les six dernières équipes.
Là, Kifisia a conservé son rang et s'est sauvé assez facilement, Lazare Amani disputant en moyenne la moitié des minutes possibles (1 685 toutes compétitions confondues réparties en 33 apparitions, soit 51 minutes par match en moyenne et trois rencontres lors desquelles il n'a pas joué) mais ayant gagné en temps de jeu durant la fin de saison.
Le joueur de 28 ans a totalisé quatre buts et une passe décisive, de belles statistiques par rapport à son ratio en Belgique, lui qui avait inscrit dix buts en 145 apparitions avec l'Union Saint-Gilloise. Cela n'a pas suffi à l'international ivoirien (sept sélections) pour faire partie de la sélection disputant la Coupe du monde, lui qui n'a plus été appelé début juin 2025 lors d'un match amical contre la Nouvelle-Zélande où il avait joué 53 minutes.
Een motor voor ons middenveld. Welkom bij Cercle, Lazare Amani! 🟢⚫️ #BienvenueLazare pic.twitter.com/NZrXCl25fg— Cercle Brugge (@cercleofficial) June 18, 2026
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