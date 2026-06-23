Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/06: Lucker

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Lucker

"Le moment de relever un nouveau défi" : le mercato des départs s'anime encore au RFC Liège

Nouveau départ au RFC Liège, où Lucca Lucker a annoncé relever un nouveau défi sur ses réseaux sociaux. Le prochain club de l'arrière gauche de 25 ans, arrivé du Cercle de Bruges en 2023, n'est pas encore connu. (Lire la suite)