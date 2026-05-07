Il n'y a pas que Mokio, Karetsas et Amuzu : ces binationaux que vous ne connaissez sans doute pas

Le sujet est brûlant et dans l'air du temps : les binationaux. Mais au-delà des talents que la RDC, la Grèce, le Maroc ou encore le Ghana nous chipent, certains joueurs ont la nationalité belge et défendent ou pourraient défendre les couleurs d'une autre sélection, sans que ça défraie la chronique.

Le dossier des binationaux fait grand bruit ces dernières années en Belgique, et pour cause : la liste de très grands talents ayant décidé de tourner le dos aux Diables Rouges devient longue. Bilal El Khannouss, Chemsdine Talbi, Rayane Bounida, Konstantinos Karetsas, Ilay Camara, Jorthy Mokio... et désormais Francis Amuzu, appelé par le Ghana, pour ne citer que les plus connus.

Mais pour souffler un peu et parler de cas moins polémiques, nous avons décidé de vous présenter quelques autres binationaux, parfois étonnants, qui auraient pu, en théorie, devenir Diables Rouges, même si la plupart n'y ont probablement jamais pensé.

Dylan Demuynck (Philippines)

Les Philippines comptent depuis longtemps dans leurs rangs des joueurs belges : il y a quelques années, nous vous avions ainsi présenté Dylan De Bruycker, interviewé dans nos colonnes. Actuellement, Dylan Demuynck perpétue cette drôle de tradition : latéral prêté par Zulte au Lierse cette saison, ex-international belge U19, Demuynck compte 10 caps avec les Philippines. Il a été appelé pour la première fois par... Tom Saintfiet en 2024.

Moises San Nicolas Schellens (Andorre)

Saviez-vous qu'une véritable légende du football andorran est en réalité... binational belge ? Moises San Nicolas, qui n'utilise pas le nom de sa mère, Schellens, au quotidien. Issu d'une mère belge installée en Andorre, Moises San Nicolas compte 97 caps avec la petite nation des Pyrénées, où il a joué toute sa carrière. Un niveau loin des Diables Rouges, bien sûr, même si dans le livre Expat Football Club de Julien Denoël, San Nicolas révélait qu'il aurait aimé jouer pour... Westerlo, d'où vient une partie de sa famille. Il confie également n'avoir jamais été approché par la fédération belge étant jeune.

Naïm Van Attenhove (Niger)

Né à Louvain et formé à Anderlecht, Naïm Van Attenhove évolue actuellement au Crossing Schaerbeek. Et après être passé par les équipes de jeunes belges, il a opté en 2020 pour le Niger, avec lequel il compte 9 caps. Nigérien par sa maman, il a été appelé pour la première fois à l'âge de 17 ans et n'a pas hésité.





Christian Makoun (Venezuela)

Récemment, sous les radars, un "Belge" a réussi un exploit : être sacré champion de Bulgarie avec le Levski Sofia, mettant fin à 14 ans de règne de Ludogorets. Ce Belge, c'est Christian Makoun... qui est né au Venezuela, d'un père belgo-camerounais. Brièvement passé par les U19 de la Juventus, Makoun a rapidement opté pour son pays natal et compte 15 caps avec le Venezuela.

Paul Okon-Engstler (Australie)

Son nom est bien connu des amateurs de football belge : Paul Okon, le père, a remporté le Soulier d'Or en 1995 et le titre avec Bruges en 1996. Son fils, né à Gand, est international australien (4 caps) et pourrait bien disputer la Coupe du Monde avec les Socceroos. À 21 ans, il évolue au Sydney FC, et n'a jamais été convoqué en équipes de jeunes avec la Belgique, mais aurait en théorie pu être international belge... ou italien : son frère Gianluca, qui évolue toujours à Bruges, a opté pour le pays de sa mère !

Rodolfo Lippo (Finlande)

En voilà un que vous ne connaissez très probablement pas... à moins d'être un suiveur assidu de Tubize ou de l'Union Saint-Gilloise, y compris en équipes de jeunes. Rodolfo Lippo a en effet évolué en jeunes à l'AFC Tubize, puis à l'USG en 2020-2021, avant de partir pour la Suisse afin d'y étudier... la physique. Il continuera cependant le football à Lausanne où il joue toujours, et espère percer en équipe A à 21 ans. Lippo est Belge de par son père et Finlandais de par sa mère : il n'a encore représenté aucune des deux sélections au niveau international, mais s'il s'impose en D1 suisse, la Finlande pourrait le garder à l'oeil.

Maksim Kireev (Biélorussie)

Grand talent d'Anderlecht, Maksim Kireev s'est révélé en Challenger Pro League avec le Lierse, et décrochait récemment son transfert en D1A du côté du KV Malines. Blessé dès son arrivée, il fait son retour progressivement en deuxième partie de saison et on croit beaucoup en lui chez les Sang & Or, où il a même le n°10. Mais même s'il explose un jour, la Belgique ne devra pas l'appeler : l'ex-international belge U15 a très vite opté pour la Biélorussie, pays de ses parents, avec laquelle il compte 6 caps.