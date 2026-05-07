Il n'y a pas que Mokio, Karetsas et Amuzu : ces binationaux que vous ne connaissez sans doute pas

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Il n'y a pas que Mokio, Karetsas et Amuzu : ces binationaux que vous ne connaissez sans doute pas
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2630

Le sujet est brûlant et dans l'air du temps : les binationaux. Mais au-delà des talents que la RDC, la Grèce, le Maroc ou encore le Ghana nous chipent, certains joueurs ont la nationalité belge et défendent ou pourraient défendre les couleurs d'une autre sélection, sans que ça défraie la chronique.

Le dossier des binationaux fait grand bruit ces dernières années en Belgique, et pour cause : la liste de très grands talents ayant décidé de tourner le dos aux Diables Rouges devient longue. Bilal El Khannouss, Chemsdine Talbi, Rayane Bounida, Konstantinos Karetsas, Ilay Camara, Jorthy Mokio... et désormais Francis Amuzu, appelé par le Ghana, pour ne citer que les plus connus. 

Mais pour souffler un peu et parler de cas moins polémiques, nous avons décidé de vous présenter quelques autres binationaux, parfois étonnants, qui auraient pu, en théorie, devenir Diables Rouges, même si la plupart n'y ont probablement jamais pensé. 

Dylan Demuynck (Philippines) 

Les Philippines comptent depuis longtemps dans leurs rangs des joueurs belges : il y a quelques années, nous vous avions ainsi présenté Dylan De Bruycker, interviewé dans nos colonnes. Actuellement, Dylan Demuynck perpétue cette drôle de tradition : latéral prêté par Zulte au Lierse cette saison, ex-international belge U19, Demuynck compte 10 caps avec les Philippines. Il a été appelé pour la première fois par... Tom Saintfiet en 2024. 

Moises San Nicolas Schellens (Andorre)

Saviez-vous qu'une véritable légende du football andorran est en réalité... binational belge ? Moises San Nicolas, qui n'utilise pas le nom de sa mère, Schellens, au quotidien. Issu d'une mère belge installée en Andorre, Moises San Nicolas compte 97 caps avec la petite nation des Pyrénées, où il a joué toute sa carrière. Un niveau loin des Diables Rouges, bien sûr, même si dans le livre Expat Football Club de Julien Denoël, San Nicolas révélait qu'il aurait aimé jouer pour... Westerlo, d'où vient une partie de sa famille. Il confie également n'avoir jamais été approché par la fédération belge étant jeune. 

Naïm Van Attenhove (Niger)

Né à Louvain et formé à Anderlecht, Naïm Van Attenhove évolue actuellement au Crossing Schaerbeek. Et après être passé par les équipes de jeunes belges, il a opté en 2020 pour le Niger, avec lequel il compte 9 caps. Nigérien par sa maman, il a été appelé pour la première fois à l'âge de 17 ans et n'a pas hésité.

Christian Makoun (Venezuela)

Récemment, sous les radars, un "Belge" a réussi un exploit : être sacré champion de Bulgarie avec le Levski Sofia, mettant fin à 14 ans de règne de Ludogorets. Ce Belge, c'est Christian Makoun... qui est né au Venezuela, d'un père belgo-camerounais. Brièvement passé par les U19 de la Juventus, Makoun a rapidement opté pour son pays natal et compte 15 caps avec le Venezuela.

Paul Okon-Engstler (Australie)

Son nom est bien connu des amateurs de football belge : Paul Okon, le père, a remporté le Soulier d'Or en 1995 et le titre avec Bruges en 1996. Son fils, né à Gand, est international australien (4 caps) et pourrait bien disputer la Coupe du Monde avec les Socceroos. À 21 ans, il évolue au Sydney FC, et n'a jamais été convoqué en équipes de jeunes avec la Belgique, mais aurait en théorie pu être international belge... ou italien : son frère Gianluca, qui évolue toujours à Bruges, a opté pour le pays de sa mère !

Rodolfo Lippo (Finlande)

En voilà un que vous ne connaissez très probablement pas... à moins d'être un suiveur assidu de Tubize ou de l'Union Saint-Gilloise, y compris en équipes de jeunes. Rodolfo Lippo a en effet évolué en jeunes à l'AFC Tubize, puis à l'USG en 2020-2021, avant de partir pour la Suisse afin d'y étudier... la physique. Il continuera cependant le football à Lausanne où il joue toujours, et espère percer en équipe A à 21 ans. Lippo est Belge de par son père et Finlandais de par sa mère : il n'a encore représenté aucune des deux sélections au niveau international, mais s'il s'impose en D1 suisse, la Finlande pourrait le garder à l'oeil. 

Maksim Kireev (Biélorussie) 

Grand talent d'Anderlecht, Maksim Kireev s'est révélé en Challenger Pro League avec le Lierse, et décrochait récemment son transfert en D1A du côté du KV Malines. Blessé dès son arrivée, il fait son retour progressivement en deuxième partie de saison et on croit beaucoup en lui chez les Sang & Or, où il a même le n°10. Mais même s'il explose un jour, la Belgique ne devra pas l'appeler : l'ex-international belge U15 a très vite opté pour la Biélorussie, pays de ses parents, avec laquelle il compte 6 caps. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Belgique

Plus de news

Un faux espoir : Jan Vertonghen n'accompagnera pas les Diables à la Coupe du Monde

Un faux espoir : Jan Vertonghen n'accompagnera pas les Diables à la Coupe du Monde

21:20
"On n'a pas mis toutes les chances de notre côté" : Frédéric Taquin se lâche sur la fin de saison de la RAAL

"On n'a pas mis toutes les chances de notre côté" : Frédéric Taquin se lâche sur la fin de saison de la RAAL

22:00
🎥 C'est confirmé : voici l'écrin qui servira de camp de base des Diables à la Coupe du Monde

🎥 C'est confirmé : voici l'écrin qui servira de camp de base des Diables à la Coupe du Monde

19:30
Avec les félicitations d'Arnaud Bodart : le grand moment vécu par un pur produit du Standard

Avec les félicitations d'Arnaud Bodart : le grand moment vécu par un pur produit du Standard

21:00
"Il y a des choses que vous ne savez pas" : Frédéric Taquin répond aux critiques des supporters de la RAAL

"Il y a des choses que vous ne savez pas" : Frédéric Taquin répond aux critiques des supporters de la RAAL

20:30
Le Trust FC a de beaux jours devant lui : à la découverte de l'équipe qui a fait suer les Francs Borains

Le Trust FC a de beaux jours devant lui : à la découverte de l'équipe qui a fait suer les Francs Borains

20:00
Le KRC Genk trop gourmand ? Un club veut Karetsas, mais le prix poserait problème

Le KRC Genk trop gourmand ? Un club veut Karetsas, mais le prix poserait problème

19:00
Kompany éliminé par le futur Ballon d'Or ? S'il était Brésilien ou Français, il serait déjà le grand favori

Kompany éliminé par le futur Ballon d'Or ? S'il était Brésilien ou Français, il serait déjà le grand favori

18:40
Une blessure au pire moment : l'Union s'intéressait à l'un des meilleurs latéraux de D1B

Une blessure au pire moment : l'Union s'intéressait à l'un des meilleurs latéraux de D1B

18:00
Incroyable situation au Real Madrid : bagarre entre coéquipiers, un joueur a fini à l'hôpital !

Incroyable situation au Real Madrid : bagarre entre coéquipiers, un joueur a fini à l'hôpital !

17:20
Un binational de plus change de sélection, et pourrait même disputer la Coupe du Monde avec son pays natal

Un binational de plus change de sélection, et pourrait même disputer la Coupe du Monde avec son pays natal

16:25
1
Un départ majeur à venir dans l'organigramme du Standard

Un départ majeur à venir dans l'organigramme du Standard

16:45
Voici la sanction de Christian Burgess suite à ses propos après STVV-Union

Voici la sanction de Christian Burgess suite à ses propos après STVV-Union

15:59
3
Après un match brillant, Manuel Neuer aurait pris sa décision pour la saison prochaine

Après un match brillant, Manuel Neuer aurait pris sa décision pour la saison prochaine

15:00
1
"I'm back" : un Anderlechtois en a fini avec les galères et espère aider les Mauves en cette fin de saison

"I'm back" : un Anderlechtois en a fini avec les galères et espère aider les Mauves en cette fin de saison

15:30
Les Diables Rouges devraient se préparer à affronter une autre équipe que l'Iran : le point sur la situation

Les Diables Rouges devraient se préparer à affronter une autre équipe que l'Iran : le point sur la situation

14:30
Encore forfait ce soir : l'état d'un Diable inquiète, à un mois de la Coupe du Monde

Encore forfait ce soir : l'état d'un Diable inquiète, à un mois de la Coupe du Monde

09:30
Il sera l'un des Belges les plus demandés cet été : "Le Club de Bruges ? Ils ne m'ont pas appelé"

Il sera l'un des Belges les plus demandés cet été : "Le Club de Bruges ? Ils ne m'ont pas appelé"

14:00
Wouter Vrancken fait son mea culpa : "J'aurais dû formuler les choses différemment"

Wouter Vrancken fait son mea culpa : "J'aurais dû formuler les choses différemment"

13:30
2
Increvable sur son flanc : un ancien espoir d'Anderlecht élu joueur de la saison chez les Francs Borains

Increvable sur son flanc : un ancien espoir d'Anderlecht élu joueur de la saison chez les Francs Borains

13:00
Sibierski veut voir des jeunes de Neerpede en équipe A : voici ceux qui pourraient percer

Sibierski veut voir des jeunes de Neerpede en équipe A : voici ceux qui pourraient percer

12:30
1
"Meilleurs que la saison du triplé" : les mots forts d'un joueur du Bayern pour réconforter Vincent Kompany

"Meilleurs que la saison du triplé" : les mots forts d'un joueur du Bayern pour réconforter Vincent Kompany

12:00
3
Coup de théâtre : Gand fait revenir Sven Kums et débauche un homme fort de la RAAL !

Coup de théâtre : Gand fait revenir Sven Kums et débauche un homme fort de la RAAL !

10:45
Officiel : un ancien flop du Standard libéré par son club

Officiel : un ancien flop du Standard libéré par son club

10:30
🎥 But gag...ou pas ? Anthony Moris bien malgré lui victime d'une théorie du complot en Arabie Saoudite

🎥 But gag...ou pas ? Anthony Moris bien malgré lui victime d'une théorie du complot en Arabie Saoudite

10:00
"Très caricatural" : Kenneth Bornauw répond au tacle d'Olivier Renard

"Très caricatural" : Kenneth Bornauw répond au tacle d'Olivier Renard

09:00
Un duo avec Jérémy Doku ? Manchester City suit un autre Diable Rouge

Un duo avec Jérémy Doku ? Manchester City suit un autre Diable Rouge

06:30
Affaire à saisir ? L'un des meilleurs gardiens des dernières saisons de Pro League est libre

Affaire à saisir ? L'un des meilleurs gardiens des dernières saisons de Pro League est libre

08:30
"C'est fausser la compétition" : le Club de Bruges avantagé par le calendrier ?

"C'est fausser la compétition" : le Club de Bruges avantagé par le calendrier ?

08:00
4
De retour dès cet été à Anderlecht ? L'agent de Romelu Lukaku sort du bois !

De retour dès cet été à Anderlecht ? L'agent de Romelu Lukaku sort du bois !

07:30
"Cela pourrait expliquer certaines de ses décisions" : Kompany et le Bayern ulcérés par l'arbitre

"Cela pourrait expliquer certaines de ses décisions" : Kompany et le Bayern ulcérés par l'arbitre

07:00
4
Matias Fernandez Pardo bientôt Diable Rouge ? Les discussions sont relancées

Matias Fernandez Pardo bientôt Diable Rouge ? Les discussions sont relancées

06/05
2
🎥 Penalty oublié pour le Bayern de Vincent Kompany ? Voici ce que dit le règlement

🎥 Penalty oublié pour le Bayern de Vincent Kompany ? Voici ce que dit le règlement

23:40
1
Pas de triplé pour Vincent Kompany : le Bayern éliminé par le PSG en demi finale de Ligue des champions

Pas de triplé pour Vincent Kompany : le Bayern éliminé par le PSG en demi finale de Ligue des champions

23:02
1
La tendance se confirme : voici vos grands favoris pour cette fin de saison en Pro League et en Coupe

La tendance se confirme : voici vos grands favoris pour cette fin de saison en Pro League et en Coupe

22:30
Thibaut Courtois avait alerté la direction : grosse altercation au Real Madrid

Thibaut Courtois avait alerté la direction : grosse altercation au Real Madrid

06/05

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1

Play-offs 2

 Journée 1

Play-offs 3

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved