LIVE Coupe du monde 26/6 : l’Équateur surprend l’Allemagne, le Japon et la Suède qualifiés

Redaction
| Commentaire
LIVE Coupe du monde 26/6 : l’Équateur surprend l’Allemagne, le Japon et la Suède qualifiés
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Nicolas Baccus

Les supporters français rendent hommage à Didier Deschamps à Boston

De nombreux supporters français ont rendu un superbe hommage à Didier Deschamps en scandant son nom dans les rues de Boston. L’entraîneur de l’équipe de France a récemment perdu sa maman.

Le sélectionneur français a logiquement quitté le groupe pour rejoindre la France afin de se recueillir aux côtés de ses proches. Guy Stéphan sera sur le banc de l’équipe de France contre la Norvège ce vendredi soir à 21h00. La première place du groupe I sera en jeu, tandis que, dans le même temps, le Sénégal et l’Irak s’affronteront avec chacun l’ambition de l’emporter, après n’avoir pris aucune unité jusqu’à présent.

Nicolas Baccus

Plusieurs affiches des 1/16es de finale sont déjà connues

L’Afrique du Sud affrontera le Canada ce dimanche 28 juin à 21h00, tandis que le Brésil s’opposera au Japon lundi 29 juin à 19h00.

Les Pays-Bas affronteront ensuite le Maroc dans la nuit du mardi 30 juin, à 03h00. La dernière rencontre déjà connue opposera les États-Unis à la Bosnie-Herzégovine jeudi 2 juillet à 02h00.

D’autres affiches sont encore à définir, mais ces quatre rencontres sont déjà fixées. Le tableau des 1/16es commence donc à se dessiner petit à petit. De nombreuses rencontres doivent encore se disputer, évidemment. La Belgique, notamment, doit encore décrocher son billet pour le prochain tour.

LIVE : Suivez Nouvelle-Zélande - Belgique en direct commenté (20h)

Ce vendredi à Vancouver, à 20h heure locale (5h heure belge), la Belgique affronte la Nouvelle-Zélande. Victoire obligatoire. (Lire la suite)

Nicolas Baccus

La Turquie termine sur une surprise, l’Australie qualifiée et le Paraguay presque assuré

Cette nuit, d’autres rencontres étaient encore au programme après Tunisie-Pays-Bas et Japon-Suède. La Turquie a créé la surprise en s’imposant face aux États-Unis (3-2) dans le groupe D. Déjà éliminés, les Turcs terminent leur Mondial sur une note positive. Les Américains, de leur côté, étaient déjà assurés de rester premiers. Buteurs : Auston Trusty (0-1, 3e), Arda Güler (1-1, 10e), Barış Alper Yılmaz (2-1, 31e), Sebastian Berhalter (2-2, 49e) et Kaan Ayhan (3-2, 90e+8).

Le Paraguay et l’Australie se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0). L’Australie est qualifiée pour le prochain tour en terminant deuxième du groupe D avec 4 unités, tandis que le Paraguay est presque assuré d’être qualifié pour les 1/16es de finale en tant que l’un des meilleurs troisièmes, avec 4 unités et une différence de buts de -2.

Nicolas Baccus

Les Pays-Bas assurent la première place, le Japon et la Suède qualifiés


Les Pays-Bas se sont imposés contre la Tunisie cette nuit (1-3). Ils terminent premiers du groupe F, tandis que la nation africaine termine dernière avec 0 point pris et une différence de buts de -10. Buteurs : Ellyes Skhiri (0-1 CSC, 3e), Brian Brobbey (0-2, 7e), Hazem Mastouri (1-2, 54e) et Jean-Paul van Hecke (1-3, 62e).

Dans l’autre rencontre de ce groupe, le Japon et la Suède se sont quittés dos à dos (1-1). Les deux équipes sont qualifiées pour le prochain tour. Les Japonais terminent deuxièmes, tandis que les Suédois pointent à la troisième place, avec 4 unités. Buteurs : Daizen Maeda (1-0, 56e) et Anthony Elanga (1-1, 62e).

Nicolas Baccus

L’Équateur surprend l’Allemagne et file en 1/16es

L’Allemagne s’est inclinée contre l’Équateur ce jeudi soir. Après deux matchs décevants et un seul point pris, les hommes de Sebastián Beccacece se sont ressaisis en allant chercher une victoire contre la Mannschaft, qui leur permet de terminer troisièmes et donc de se qualifier pour les 1/16es de finale de la Coupe du monde. Buteurs : Leroy Sané (0-1, 7e), Nilson Angulo (1-1, 9e), Gonzalo Plata (2-1, 77e).

Dans l’autre rencontre de la soirée dans le groupe E, entre Curaçao et la Côte d’Ivoire, les Ivoiriens se sont imposés 0-2 et terminent deuxièmes du groupe E, à égalité de points avec l’Allemagne. Buteur : Nicolas Pépé (0-1, 7e ; 0-2, 64e).

Trois points risquent de ne pas suffire : pourquoi les Diables Rouges n'ont pas droit à une nouvelle erreur

Trois points risquent de ne pas suffire : pourquoi les Diables Rouges n'ont pas droit à une nouvelle erreur

Certains se disaient qu'un point pourrait suffire aux Diables Rouges ce vendredi face à la Nouvelle-Zélande pour figurer parmi les meilleurs troisièmes et, paradoxalement, éviter de longs déplacements tout en jouant un adversaire abordable en 16e. Un calcul très risqué. (Lire la suite)

Lukaku et Doku débuteront-ils face à la Nouvelle-Zélande ? Rudi Garcia répond pour l'un, pas pour l'autre

Lukaku et Doku débuteront-ils face à la Nouvelle-Zélande ? Rudi Garcia répond pour l'un, pas pour l'autre

Qui l'eut cru ? La Belgique aborde le match contre la Nouvelle-Zélande avec deux cadres incertains : non seulement Lukaku comme attendu, mais aussi Doku, qui est revenu tard de Londres où il a assisté à la naissance de son fils. (Lire la suite)

Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/06: Camara - Rogelj - Engels

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/06: Camara - Rogelj - Engels

09:30
Un jeune talent belge du KRC Genk dans le viseur de plusieurs clubs étrangers

Un jeune talent belge du KRC Genk dans le viseur de plusieurs clubs étrangers

09:30
"Quel est le message ?" : la direction anderlechtoise monte au créneau face à la fronde des supporters

"Quel est le message ?" : la direction anderlechtoise monte au créneau face à la fronde des supporters

09:00
LIVE : Suivez Nouvelle-Zélande - Belgique en direct commenté (20h) Live

LIVE : Suivez Nouvelle-Zélande - Belgique en direct commenté (20h)

07:43
Coup dur pour Anderlecht : un joueur se blesse à l’entraînement

Coup dur pour Anderlecht : un joueur se blesse à l’entraînement

08:36
Un club de Pro League se serait bien vu débaucher Jean-François Gillet au Standard

Un club de Pro League se serait bien vu débaucher Jean-François Gillet au Standard

08:00
Enfin un Diable Rouge qui dit les choses comme elles sont : "Nous avons quand même beaucoup plus de qualité" Interview

Enfin un Diable Rouge qui dit les choses comme elles sont : "Nous avons quand même beaucoup plus de qualité"

07:00
Accord trouvé avec le joueur : un départ se précise à Charleroi

Accord trouvé avec le joueur : un départ se précise à Charleroi

07:20
Trois points risquent de ne pas suffire : pourquoi les Diables Rouges n'ont pas droit à une nouvelle erreur

Trois points risquent de ne pas suffire : pourquoi les Diables Rouges n'ont pas droit à une nouvelle erreur

06:40
Exclusif - Un autre Belge en route vers la Premier League: il aura un sacré costume à remplir

Exclusif - Un autre Belge en route vers la Premier League: il aura un sacré costume à remplir

05:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/06: Henry - De Almeida - Coulibaly

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/06: Henry - De Almeida - Coulibaly

23:00
Parmi les indésirables du Standard avec Grejohn Kyei : une offre repoussée par Thomas Henry

Parmi les indésirables du Standard avec Grejohn Kyei : une offre repoussée par Thomas Henry

23:00
Lukaku et Doku débuteront-ils face à la Nouvelle-Zélande ? Rudi Garcia répond pour l'un, pas pour l'autre

Lukaku et Doku débuteront-ils face à la Nouvelle-Zélande ? Rudi Garcia répond pour l'un, pas pour l'autre

04:30
"Trois critères essentiels" : Antoine Sibierski dévoile les coulisses de l'arrivée de Vitor Bruno

"Trois critères essentiels" : Antoine Sibierski dévoile les coulisses de l'arrivée de Vitor Bruno

22:40
🎥 Doku à l'entraînement... et un Romelu Lukaku qui chambrait les Rouches : "C'est l'académie, ça"

🎥 Doku à l'entraînement... et un Romelu Lukaku qui chambrait les Rouches : "C'est l'académie, ça"

22:09
4
Burgess a dû donner certaines garanties : la discussion avec Rik De Mil qui a conclu le deal avec Gand

Burgess a dû donner certaines garanties : la discussion avec Rik De Mil qui a conclu le deal avec Gand

22:20
LIVE Coupe du monde 25/6 : Zeno Debast passera un scanner ce samedi

LIVE Coupe du monde 25/6 : Zeno Debast passera un scanner ce samedi

21:50
La reprise se rapproche au Standard : un revenant veut convaincre Euvrard, deux indésirables dans le noyau B

La reprise se rapproche au Standard : un revenant veut convaincre Euvrard, deux indésirables dans le noyau B

21:30
Le Club de Bruges pense à un ancien de la maison pour remplacer Simon Mignolet

Le Club de Bruges pense à un ancien de la maison pour remplacer Simon Mignolet

21:00
1
Hugo Broos entre dans l'histoire du Mondial : "J'ai toujours cru en ce groupe"

Hugo Broos entre dans l'histoire du Mondial : "J'ai toujours cru en ce groupe"

20:30
Romelu Lukaku est clair au sujet de Hans Vanaken : "Quand nous sommes ensemble sur le terrain..."

Romelu Lukaku est clair au sujet de Hans Vanaken : "Quand nous sommes ensemble sur le terrain..."

20:00
1
Une défense à trois? Un milieu très offensif ? Voici les onze Diables que nous voulons voir à Vancouver

Une défense à trois? Un milieu très offensif ? Voici les onze Diables que nous voulons voir à Vancouver

19:30
1
L'un des gros coups de l'été : Mons va chercher le meilleur buteur de D1 Amateurs à Virton !

L'un des gros coups de l'été : Mons va chercher le meilleur buteur de D1 Amateurs à Virton !

19:20
Gillet, Lukaku, De Cat, son franc-parler : les premières vérités de Vitor Bruno sur Anderlecht

Gillet, Lukaku, De Cat, son franc-parler : les premières vérités de Vitor Bruno sur Anderlecht

19:00
Officiel : un ancien de Pro League de retour en Belgique pour renforcer la RAAL

Officiel : un ancien de Pro League de retour en Belgique pour renforcer la RAAL

18:20
Officiel : le premier défi à l'étranger de Wouter Vrancken est acté

Officiel : le premier défi à l'étranger de Wouter Vrancken est acté

18:02
1
"La Belgique aurait mérité un titre" : Laurent Ciman revient sur la génération dorée

"La Belgique aurait mérité un titre" : Laurent Ciman revient sur la génération dorée

17:30
Le Standard renonce à faire appel après les sanctions liées aux incidents contre Charleroi

Le Standard renonce à faire appel après les sanctions liées aux incidents contre Charleroi

16:48
Mario Stroeykens veut éviter le scénario Verschaeren : son départ d'Anderlecht se précise

Mario Stroeykens veut éviter le scénario Verschaeren : son départ d'Anderlecht se précise

16:30
Guillermo Ochoa entre dans l'histoire de la Coupe du monde

Guillermo Ochoa entre dans l'histoire de la Coupe du monde

16:00
Virton contre-attaque : le transfert de l'un des meilleurs buteurs de D1 FFA vers Dender contesté !

Virton contre-attaque : le transfert de l'un des meilleurs buteurs de D1 FFA vers Dender contesté !

15:30
4
Dès le premier entraînement : la nouvelle règle de Vítor Bruno qui a fait grimacer Nathan De Cat

Dès le premier entraînement : la nouvelle règle de Vítor Bruno qui a fait grimacer Nathan De Cat

15:00
📷 L’Antwerp rend hommage à la ville avec son nouveau maillot extérieur

📷 L’Antwerp rend hommage à la ville avec son nouveau maillot extérieur

14:30
Un joueur du PSG apporte son soutien à Jérémy Doku : "Il ne faut pas en faire trop"

Un joueur du PSG apporte son soutien à Jérémy Doku : "Il ne faut pas en faire trop"

14:00
Anderlecht a observé une jeune pépite de Serie A : le remplaçant de César Huerta ?

Anderlecht a observé une jeune pépite de Serie A : le remplaçant de César Huerta ?

13:26
OFFICIEL : un jeune talent belge rejoint un club de Liga

OFFICIEL : un jeune talent belge rejoint un club de Liga

13:00

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 3
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 3-1 Quatar Quatar
Suisse Suisse 2-1 Canada Canada
Ecosse Ecosse 0-3 Brésil Brésil
Maroc Maroc 4-2 Haïti Haïti
République tchèque République tchèque 0-3 Mexique Mexique
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Equateur Equateur 2-1 Allemagne Allemagne
Curacao Curacao 0-2 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Japon Japon 1-1 Suède Suède
Tunisie Tunisie 1-3 Pays-Bas Pays-Bas
Turquie Turquie 3-2 Etats-Unis Etats-Unis
Paraguay Paraguay 0-0 Australie Australie
Sénégal Sénégal 21:00 Iraq Iraq
Norvège Norvège 21:00 France France
Uruguay Uruguay 27/06 Espagne Espagne
Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 27/06 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Egypte Egypte 27/06 Iran Iran
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 27/06 Belgique Belgique
Croatie Croatie 27/06 Ghana Ghana
Panama Panama 27/06 Angleterre Angleterre
République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 28/06 Ouzbékistan Ouzbékistan
Colombie Colombie 28/06 Portugal Portugal
Algérie Algérie 28/06 Autriche Autriche
Jordanie Jordanie 28/06 Argentine Argentine
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved