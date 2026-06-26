LIVE Coupe du monde 26/6 : l’Équateur surprend l’Allemagne, le Japon et la Suède qualifiés
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Les supporters français rendent hommage à Didier Deschamps à Boston
De nombreux supporters français ont rendu un superbe hommage à Didier Deschamps en scandant son nom dans les rues de Boston. L’entraîneur de l’équipe de France a récemment perdu sa maman.
Le sélectionneur français a logiquement quitté le groupe pour rejoindre la France afin de se recueillir aux côtés de ses proches. Guy Stéphan sera sur le banc de l’équipe de France contre la Norvège ce vendredi soir à 21h00. La première place du groupe I sera en jeu, tandis que, dans le même temps, le Sénégal et l’Irak s’affronteront avec chacun l’ambition de l’emporter, après n’avoir pris aucune unité jusqu’à présent.
Et l'hommage des supporters à Didier Deschamps. @franceinfo pic.twitter.com/e5xQap396q— Julien Froment (@JulienFroment) June 26, 2026
Plusieurs affiches des 1/16es de finale sont déjà connues
L’Afrique du Sud affrontera le Canada ce dimanche 28 juin à 21h00, tandis que le Brésil s’opposera au Japon lundi 29 juin à 19h00.
Les Pays-Bas affronteront ensuite le Maroc dans la nuit du mardi 30 juin, à 03h00. La dernière rencontre déjà connue opposera les États-Unis à la Bosnie-Herzégovine jeudi 2 juillet à 02h00.
D’autres affiches sont encore à définir, mais ces quatre rencontres sont déjà fixées. Le tableau des 1/16es commence donc à se dessiner petit à petit. De nombreuses rencontres doivent encore se disputer, évidemment. La Belgique, notamment, doit encore décrocher son billet pour le prochain tour.
LIVE : Suivez Nouvelle-Zélande - Belgique en direct commenté (20h)
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La Turquie termine sur une surprise, l’Australie qualifiée et le Paraguay presque assuré
Cette nuit, d’autres rencontres étaient encore au programme après Tunisie-Pays-Bas et Japon-Suède. La Turquie a créé la surprise en s’imposant face aux États-Unis (3-2) dans le groupe D. Déjà éliminés, les Turcs terminent leur Mondial sur une note positive. Les Américains, de leur côté, étaient déjà assurés de rester premiers. Buteurs : Auston Trusty (0-1, 3e), Arda Güler (1-1, 10e), Barış Alper Yılmaz (2-1, 31e), Sebastian Berhalter (2-2, 49e) et Kaan Ayhan (3-2, 90e+8).
Le Paraguay et l’Australie se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0). L’Australie est qualifiée pour le prochain tour en terminant deuxième du groupe D avec 4 unités, tandis que le Paraguay est presque assuré d’être qualifié pour les 1/16es de finale en tant que l’un des meilleurs troisièmes, avec 4 unités et une différence de buts de -2.
Les Pays-Bas assurent la première place, le Japon et la Suède qualifiés
Les Pays-Bas se sont imposés contre la Tunisie cette nuit (1-3). Ils terminent premiers du groupe F, tandis que la nation africaine termine dernière avec 0 point pris et une différence de buts de -10. Buteurs : Ellyes Skhiri (0-1 CSC, 3e), Brian Brobbey (0-2, 7e), Hazem Mastouri (1-2, 54e) et Jean-Paul van Hecke (1-3, 62e).
Dans l’autre rencontre de ce groupe, le Japon et la Suède se sont quittés dos à dos (1-1). Les deux équipes sont qualifiées pour le prochain tour. Les Japonais terminent deuxièmes, tandis que les Suédois pointent à la troisième place, avec 4 unités. Buteurs : Daizen Maeda (1-0, 56e) et Anthony Elanga (1-1, 62e).
L’Équateur surprend l’Allemagne et file en 1/16es
L’Allemagne s’est inclinée contre l’Équateur ce jeudi soir. Après deux matchs décevants et un seul point pris, les hommes de Sebastián Beccacece se sont ressaisis en allant chercher une victoire contre la Mannschaft, qui leur permet de terminer troisièmes et donc de se qualifier pour les 1/16es de finale de la Coupe du monde. Buteurs : Leroy Sané (0-1, 7e), Nilson Angulo (1-1, 9e), Gonzalo Plata (2-1, 77e).
Dans l’autre rencontre de la soirée dans le groupe E, entre Curaçao et la Côte d’Ivoire, les Ivoiriens se sont imposés 0-2 et terminent deuxièmes du groupe E, à égalité de points avec l’Allemagne. Buteur : Nicolas Pépé (0-1, 7e ; 0-2, 64e).
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