OFFICIEL : un jeune talent belge rejoint un club de Liga

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : un jeune talent belge rejoint un club de Liga
Photo: Levante UD
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Aaron Murenzi, jeune milieu offensif belge de 18 ans, a signé un contrat à Levante après avoir passé trois années au KRC Genk. Le club espagnol a annoncé la nouvelle dans un communiqué ce jeudi.

Le milieu offensif est le neveu de Mike Trésor, joueur belge de Burnley. Le Diablotin de 18 ans, qui arrivait en fin de contrat au KRC Genk U18 fin juin prochain, se lance dans une nouvelle étape importante de sa carrière.

Les statistiques d’Aaron Murenzi avec le KRC Genk

Lors de la saison 2025/2026, il a évolué à 19 reprises avec les U18, inscrivant six buts. Il a également disputé quatre rencontres de Youth League avec les Limbourgeois et a planté deux roses. Le joueur né en 2008 a également pris part à trois matchs de Challenger Pro League (39 minutes de jeu).

Il avait rejoint le centre de formation du KRC Genk en juillet 2023 en provenance d'Anderlecht. Le club limbourgeois voyait beaucoup de potentiel en lui, mais il n'a finalement jamais évolué avec l'équipe première.

Le communiqué de Levante

À Levante, formation de première division espagnole, il devrait d'abord évoluer avec l'équipe réserve. "Avec l’arrivée d’Aaron Murenzi, la réserve azulgrana ajoute de la jeunesse, de la polyvalence et une précieuse expérience internationale à son secteur offensif, tout en continuant à renforcer la structure de sa formation à Orriols", écrit le club de Liga.

Levante a également présenté le joueur dans son communiqué : "Né en 2008, Aaron Murenzi est un milieu offensif à l’aise dans l’association dans les derniers mètres. Il connaît déjà le maillot de son pays, puisqu’il est régulièrement appelé dans les catégories de jeunes de la sélection belge. Malgré son jeune âge, le nouveau joueur granota a été formé dans deux des académies les plus réputées du football belge : il a débuté sa formation au RSC Anderlecht, avant de poursuivre son développement au KRC Genk."

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