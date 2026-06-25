Officiel : Charleroi boucle sa troisième recrue de l'été !

Severin Nioule est Carolo ! Le jeune ailier gauche arrive en provenance du club suédois de Hacken...pour succéder à Parfait Guiagon ?

Depuis quelques jours, Charleroi négocie ferme avec Häcken pour Severin Nioule. Les Zèbres sont parvenus à un accord et viennent d'annoncer l'arrivée du joueur de 21 ans. La durée de son contrat n'a pas encre été précisée (elle devrait être de trois ans), mais il s'agit bien d'un transfert définitif.

"Par son profil explosif et son potentiel de développement, Severin vient renforcer le secteur offensif carolo et s’inscrit pleinement dans la volonté du club d’attirer de jeunes talents ambitieux capables de s’épanouir sous les couleurs zébrées", peut-on lire dans le communiqué officiel.

Titulaire à deux reprises contre Anderlecht lors du deuxième tour préliminaire d'Europa League il y a un an, Séverin Nioule n'a pas fini la saison avec Häcken. Face à la concurrence grandissante, le garçon a été prêté à Varbergs, en deuxième division suédoise, où il s'est distingué avec 4 buts lors des 12 premiers matchs de la saison depuis mars.

Severin Nioule est le troisième renfort carolo. L’ailier arrive en provenance du club suédois du @bkhackenofcl. Bienvenue dans la famille Zébrée, Séverin. 🦓



🔗 Le communiqué : https://t.co/BMpRZbFHN2#RCCS #NapoleonScore ⚫️⚪️ pic.twitter.com/hGzeOqvOg9 — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) June 25, 2026

Séverin Nioule pour animer le flanc gauche carolo

En comptant le transfert définitif de Kévin Van den Kerkhof en provenance du FC Metz, il s'agit de la troisième arrivée de l'été du côté de Mambourg, après la venue de Noah Solheid (Seraing). Le montant du transfert de Séverin Nioule devrait tourner autour de 300 000 euros.





Le natif d'Abidjan débarque donc au même poste que son compatriote Parfait Guiagon. L'y remplacera-t-il ? Guiagon a prolongé l'hiver dernier son contrat jusqu'en juin 2028 mais a vu sa relation avec les supporters se dégrader ces derniers mois et s'apprête déjà à disputer sa quatrième saison dans le Pays Noir. Son arrivée au Mambourg coïncide avec celle de Séverin Nioule en Europe, quand Häcken avait été le dénicher du côté de l'ASEC Mimosas en juillet 2023. Le jeune ailier débarquera donc déjà acclimaté au football européen, et avec du rythme dans les jambes.