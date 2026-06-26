Un défenseur de Charleroi va retrouver Edward Still à la RAAL La Louvière

En manque de temps de jeu au Sporting Charleroi, Mehdi Boukamir devrait retrouver Edward Still du côté de la RAAL La Louvière. Un très joli coup réalisé de la part des Loups.

Les connexions entre la RAAL La Louvière et le Sporting Charleroi. Si l'exemple Nicolas Frutos est le plus criant, bon nombre de joueurs, membres du staff ou personnes plus anonymes ont fait le chemin entre les deux clubs ces derniers mois.

Et ce n'est visiblement pas terminé. Selon les informations de nos confrères de Sudinfo, les Loups seraient en passe de boucler l'arrivée de Mehdi Boukamir, en manque de temps de jeu au Mambourg.

Arrivé à Charleroi en 2013 en provenance de l'Espoir Jemeppe, le défenseur central a gravi les échelons jusqu'à l'équipe première, où il a souvent eu du mal à s'imposer.

Mehdi Boukamir arrive à la RAAL

Prêté à Pafos en 2024-2025, il compte une quarantaine d'apparitions avec l'équipe première de Charleroi à 22 ans et a participé à quatre matchs depuis l'arrivée de Mario Kohnen... pour 33 petites minutes au total. C'est avec Felice Mazzù qu'il avait le plus souvent joué : 21 matchs.



Du côté de l'Easi Arena, Mehdi Boukamir va retrouver un Edward Still qu'il a connu du côté de Charleroi, mais avec lequel il n'a pris part qu'à un petit match officiel : en déplacement au Cercle de Bruges fin 2022, lors d'une défaite 4-1 des Carolos.