LIVE Coupe du monde 30/6 : changement de maillot pour les Diables, une légende prend sa retraite
Photo: AI generated
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Deuxième (et normalement dernière) retraite internationale pour Manuel Neuer
Manuel Neuer annonce sa retraite internationale, à 40 ans, après l'élimination de l'Allemagne en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face au Paraguay. Il a disputé les quatre matchs de la Mannschaft dans cette édition, et représente l'un ses symboles vieillisants d'une génération qui n'a plus rien fait dans un grand tournoi depuis sa demi-finale de l'Euro 2016.
Le portier du Bayern Munich avait déjà pris telle décision après l'Euro 2024, mais il était revenu sur son choix et avait remplacé Oliver Baumann qui avait pourtant fait toute la préparation pour ce Mondial nord-américain.
Manuel Neuer announced his intention to retire from international football for the second time following Germany’s exit from the World Cup.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 30, 2026
The 40-year-old Bayern Munich goalkeeper confirmed after the last-32 defeat to Paraguay that he had played his final game for the national… pic.twitter.com/m2SQPV2QdM
Les Diables avec leur maillot extérieur en seizièmes
Les Diables Rouges ont joué leurs trois premiers matchs de la Coupe du monde 2026 avec leur équipement domicile, vareuse rouge, short et bas noirs. Ce ne sera pas le cas pour affronter le Sénégal en seizièmes de finale de la compétition.
En effet, la Fédération a appris dans un communiqué que les Diables joueraient avec leur maillot extérieur, "Magritte style", comme face aux États-Unis en match amical au mois de mars. Il avait porté chance aux Diables, qui s'étaient imposés 5-2. En espérant que ça soit le cas, aussi, ce mercredi soir.
Against Senegal, our Red Devils will play in our away kit. 😍 pic.twitter.com/NaH9uQ8iTJ— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 30, 2026
Julian Nagelsmann ne démissionnera pas
"Nous avons tout simplement mis trop de temps à mettre notre jeu sur les ailes en route", analysait Julian Nagelsmann après l'élimination de l'Allemagne contre le Paraguay. "Au fil du match, nous avons essayé de forcer davantage et nous nous sommes finalement créé plus de situations dans la surface. Nous avions le contrôle, mais il nous a manqué du tranchant."
Une terrible désillusion pour la Mannschaft. Julian Nagelsmann démissionnera-t-il, comme l'ont fait les sélectionneurs de l'Écosse ou encore de la Corée du Sud avant lui ? "Je ne suis pas quelqu’un qui fuit. C’est exclu. Je veux continuer et je suis prêt si on le souhaite. Et si ce n’est pas le cas, qu’on me le dise", a lancé le sélectionneur allemand.
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