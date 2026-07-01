LIVE Coupe du monde 1/7 : la France reprend provisoirement la tête du classement FIFA, énorme fête à Mexico

Redaction
| Commentaire
LIVE Coupe du monde 1/7 : la France reprend provisoirement la tête du classement FIFA, énorme fête à Mexico
Deviens fan de Argentine! 60

Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Nicolas Baccus

Zlatan Ibrahimović est impressionné par la France

Zlatan Ibrahimović a vu la Suède, son pays, être éliminée par la France en 1/16e de finale de la Coupe du monde. L'ancien joueur s'est exprimé au micro de Fox Sports après la rencontre.

"Je l'ai dit avant le match : je n'ai pas encore vu la moindre faiblesse dans cette équipe de France. Chacun de leurs attaquants peut faire gagner un match. Ils ont encore réalisé une très belle prestation aujourd'hui. Olise n'a pas marqué, mais il possède une vision du jeu que Dembélé et Mbappé n'ont pas forcément. Il voit des opportunités que les autres ne voient pas, même s'ils ont évidemment des qualités différentes.On verra jusqu'où la France peut aller, mais cette équipe fait peur. Parmi les cinq meilleurs joueurs du monde, trois sont dans cette attaque : Dembélé, Olise et Mbappé. Pour les deux autres, on peut ajouter Haaland et Yamal. Messi, lui, est dans une autre classe."

Nicolas Baccus

La fête impressionnante à Mexico après la qualification historique du Mexique

Plus d'un million de personnes ont été aperçues dans les rues de Mexico après la qualification du Mexique pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. La nation d'Amérique du Nord est venue à bout de l'Équateur sur le score de 2-0 cette nuit grâce à des buts de Julián Quiñones (22e) et Raúl Jiménez (31e).

Les images sont exceptionnelles. De splendides feux d'artifice et des jeux de lumière étaient au rendez-vous pour fêter ce moment historique pour le pays.

Découvrez ci-dessous les images publiées par Fox Sports.

Nicolas Baccus

La France reprend provisoirement la tête du classement FIFA, la Belgique 10e

Avec sa victoire face à la Suède, l’équipe de France repasse provisoirement en tête du classement FIFA, en attendant le match de l’Argentine face au Cap-Vert. La Belgique, qui affronte le Sénégal ce soir, est 10e.

Voici le top 10 :

1. France — 1916,24 points (+2 places)
2. Argentine — 1907,40 points (-1 place)
3. Espagne — 1879,58 points (-1 place)
4. Angleterre — 1840,46 points (=)
5. Brésil — 1804,92 points (+1 place)
6. Maroc — 1788,86 points (+1 place)
7. Pays-Bas — 1775,54 points (+1 place)
8. Portugal — 1764,86 points (-3 places)
9. Mexique — 1754,30 points (+5 places)
10. Belgique — 1735,41 points (-1 place)

LIVE : La Belgique défie le Sénégal en 16e de finale ! Direct commenté (22h)

C'est le jour J : la Coupe du Monde des Diables Rouges "commence" vraiment maintenant. La Belgique défie le Sénégal en 16e de finale. (Lire la suite)

Nicolas Baccus

Le président du Cap-Vert croit en un exploit

Le président du Cap-Vert, José Maria Neves, est optimiste avant la rencontre opposant son pays à l'Argentine en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

"Nous sommes allés à cette Coupe du monde pour écrire notre propre destin, c'est-à-dire affronter les champions. Je pense que le Cap-Vert peut battre l'Argentine 1-0. Nous entrons sur le terrain pour gagner. Lorsque les attentes sont faibles, mais que le désir de réussir est immense, tout devient possible. Un petit pays comme le Cap-Vert devrait s’efforcer de toujours agir ainsi : surprendre sans cesse les gens."

Source : BBC

Nicolas Baccus

Le président du Cap-Vert, José Maria Neves, est optimiste avant la rencontre opposant son pays à l'Argentine en seizièmes de finale du Mondial.

"Nous sommes allés à cette Coupe du monde pour écrire notre propre destin, c'est-à-dire affronter les champions. Je pense que le Cap-Vert peut battre l'Argentine 1-0. Nous entrons sur le terrain pour gagner. Lorsque les attentes sont faibles, mais que le désir de réussir est immense, tout devient possible. Un petit pays comme le Cap-Vert devrait s’efforcer de toujours agir ainsi : surprendre sans cesse les gens."

Source : BBC

OFFICIEL: Sebastian Beccacece quitte ses fonctions à la tête de l'Équateur

Déjà contesté pour jeu frileux, le sélectionneur argentin de l'Équateur savait qu'il n'allait pas résister à l'élimination de la "Tri" en 1/16e de finale de la Coupe du monde, contre le Mexique. La plus belle chevelure du Mondial a donc annoncé qu'elle s'en allait. (Lire la suite)

"El Loco" Bielsa règle ses compte après l'élimination de l'Uruguay : une conférence de presse folle d'1h40

De retour au pays après la piteuse élimination de l'Uruguay au premier tour, le sélectionneur démissionnaire Marcelo Bielsa a expliqué, selon lui, quelles étaient les raisons de ce fiasco. Et le technicien argentin n'a pas épargné ses joueurs. Du "El Loco" dans le texte. (Lire la suite)

Voici le onze de départ attendu des Diables Rouges face au Sénégal

Voici le onze de départ attendu des Diables Rouges face au Sénégal

Les Diables Rouges jouent ce soir - 13h, heure de Seattle - contre l’un des adversaires les plus physiques et les plus rapides du tournoi. Il faudra donc que tout le monde évolue à son meilleur niveau pour atteindre les huitièmes de finale. Mais avec quel onze ? (Lire la suite)

Le Mexique déjoue le piège équatorien et continue sa route dans "son" Mondial

Grâce à des buts de Julián Quiñones et Raúl Jiménez tombés peu avant la demi-heure de jeu, le Mexique a remporté le duel des "Tri" face à un Équateur dont la victoire contre l'Allemagne n'était évidemment qu'un trompe l'œil. (Lire la suite)

Voici ce que Rudi Garcia a changé avant la Nouvelle-Zélande... et c'est une mauvaise nouvelle pour Ngoy

Voici ce que Rudi Garcia a changé avant la Nouvelle-Zélande... et c'est une mauvaise nouvelle pour Ngoy

Entre Belgique-Iran et Nouvelle-Zélande - Belgique, Rudi Garcia a fait quelques ajustements. Parmi ceux-ci, une approche bien plus "solide" en défense, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Nathan Ngoy qui fait son retour. (Lire la suite)

Rudi Garcia est superstitieux... et Walfoot lui a peut-être porté chance

Moment cocasse lors de sa table ronde avec la presse ce lundi : Rudi Garcia s'est interrompu à la vue d'une... coccinelle, qu'il a pris le temps d'accompagner dehors. (Lire la suite)

"Il va faire moche, c'est parfait" : les conditions ont bien changé à Seattle

"Il va faire moche, c'est parfait" : les conditions ont bien changé à Seattle

C'est décidément un marronnier, voire un running gag : après que le thème avant le premier match ait été la chaleur, voilà qu'on parle désormais de la météo franchement "belge" qui plane à Seattle. (Lire la suite)

Officiel : Ronald Koeman démissionne de son poste de sélectionneur des Pays-Bas

Après l'échec en 1/16e de finale de la Coupe du monde contre le Maroc, Ronald Koeman a rendu son tablier. (Lire la suite)

Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Le président du Cap-Vert, José Maria Neves, est optimiste avant la rencontre opposant son pays à l'Argentine en seizièmes de finale du Mondial.

"Nous sommes allés à cette Coupe du monde pour écrire notre propre destin, c'est-à-dire affronter les champions. Je pense que le Cap-Vert peut battre l'Argentine 1-0. Nous entrons sur le terrain pour gagner. Lorsque les attentes sont faibles, mais que le désir de réussir est immense, tout devient possible. Un petit pays comme le Cap-Vert devrait s’efforcer de toujours agir ainsi : surprendre sans cesse les gens."

Source : BBC

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Argentine

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/07: Tomiyasu - Bassette - Biglia

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/07: Tomiyasu - Bassette - Biglia

15:00
LIVE : La Belgique défie le Sénégal en 16e de finale ! Direct commenté (22h) Live

LIVE : La Belgique défie le Sénégal en 16e de finale ! Direct commenté (22h)

13:45
Cet ancien de Saint-Trond tout juste éliminé du Mondial a été libéré par son club

Cet ancien de Saint-Trond tout juste éliminé du Mondial a été libéré par son club

15:00
Un... huitième attaquant au Standard ? Thomas Henry et Grejohn Kyei ne seront pas les seuls offensifs à partir

Un... huitième attaquant au Standard ? Thomas Henry et Grejohn Kyei ne seront pas les seuls offensifs à partir

14:40
Accord conclu entre l'Union et Orlando Pirates : une révélation du Mondial se rapproche du club bruxellois

Accord conclu entre l'Union et Orlando Pirates : une révélation du Mondial se rapproche du club bruxellois

14:00
OFFICIEL : le successeur d'Habib Beye à l'OM est connu

OFFICIEL : le successeur d'Habib Beye à l'OM est connu

14:20
OFFICIEL: Sebastian Beccacece quitte ses fonctions à la tête de l'Équateur

OFFICIEL: Sebastian Beccacece quitte ses fonctions à la tête de l'Équateur

13:00
Le Standard interjette finalement appel de la décision disciplinaire après les incidents contre Charleroi

Le Standard interjette finalement appel de la décision disciplinaire après les incidents contre Charleroi

13:31
📷 Voici le nouveau maillot domicile du Sporting de Charleroi

📷 Voici le nouveau maillot domicile du Sporting de Charleroi

12:32
Un ancien adjoint et joueur d'Anderlecht retrouve de l'embauche en Serie A, mais aurait pu rebondir à Eupen

Un ancien adjoint et joueur d'Anderlecht retrouve de l'embauche en Serie A, mais aurait pu rebondir à Eupen

11:20
Qui s'imposera chez les A ? Présentation des jeunes talents repris pour la préparation au Standard Analyse

Qui s'imposera chez les A ? Présentation des jeunes talents repris pour la préparation au Standard

11:50
"El Loco" Bielsa règle ses compte après l'élimination de l'Uruguay : une conférence de presse folle d'1h40

"El Loco" Bielsa règle ses compte après l'élimination de l'Uruguay : une conférence de presse folle d'1h40

10:50
Le Diable Rouge le plus sous-estimé du onze de base ? "Il s'en sort admirablement bien"

Le Diable Rouge le plus sous-estimé du onze de base ? "Il s'en sort admirablement bien"

09:50
Le Standard veut louer un Belge promu en Premier League

Le Standard veut louer un Belge promu en Premier League

10:20
1
Voici le onze de départ attendu des Diables Rouges face au Sénégal

Voici le onze de départ attendu des Diables Rouges face au Sénégal

08:20
“Nous avons encore les banderoles” : les fans d’Anderlecht s’en prennent à leur ancien président

“Nous avons encore les banderoles” : les fans d’Anderlecht s’en prennent à leur ancien président

09:20
OFFICIEL : le Cercle Bruges réalise un joli coup sur le marché des transferts

OFFICIEL : le Cercle Bruges réalise un joli coup sur le marché des transferts

08:50
Un Diable Rouge de retour en Jupiler Pro League cet été ? Un club est même déjà passé à l'action

Un Diable Rouge de retour en Jupiler Pro League cet été ? Un club est même déjà passé à l'action

07:50
Le Mexique déjoue le piège équatorien et continue sa route dans "son" Mondial

Le Mexique déjoue le piège équatorien et continue sa route dans "son" Mondial

07:20
Voici ce que Rudi Garcia a changé avant la Nouvelle-Zélande... et c'est une mauvaise nouvelle pour Ngoy

Voici ce que Rudi Garcia a changé avant la Nouvelle-Zélande... et c'est une mauvaise nouvelle pour Ngoy

06:00
Portée par Mbappé et Olise, la France déroule contre la Suède et file en 1/8e de finale

Portée par Mbappé et Olise, la France déroule contre la Suède et file en 1/8e de finale

06:53
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/06: Koeman - Duranville - Janssen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/06: Koeman - Duranville - Janssen

23:59
Officiel : Ronald Koeman démissionne de son poste de sélectionneur des Pays-Bas

Officiel : Ronald Koeman démissionne de son poste de sélectionneur des Pays-Bas

23:59
Il ne l'aime toujours pas : Stéphane Pauwels "taille" encore Romelu Lukaku

Il ne l'aime toujours pas : Stéphane Pauwels "taille" encore Romelu Lukaku

23:40
1
Rudi Garcia est superstitieux... et Walfoot lui a peut-être porté chance

Rudi Garcia est superstitieux... et Walfoot lui a peut-être porté chance

05:00
1
Une légende du football ivoirien critique la VAR après Côte d'Ivoire - Norvège

Une légende du football ivoirien critique la VAR après Côte d'Ivoire - Norvège

05:40
Julian Duranville annonce son départ de Dortmund mais pas encore son nouveau club

Julian Duranville annonce son départ de Dortmund mais pas encore son nouveau club

23:10
L'Union déroule sur le terrain de Diegem pour son premier amical de la préparation

L'Union déroule sur le terrain de Diegem pour son premier amical de la préparation

22:40
Romelu Lukaku entraîneur ? Tout porte à croire que cela se fera… à Neerpede. Avis

Romelu Lukaku entraîneur ? Tout porte à croire que cela se fera… à Neerpede.

22:10
"Nous avons joué sans Jeremy Doku" : Rudi Garcia ne se voile pas la face

"Nous avons joué sans Jeremy Doku" : Rudi Garcia ne se voile pas la face

21:00
Une dette de 20 (!) millions d’euros pour un club historique relégué en D1 amateurs

Une dette de 20 (!) millions d’euros pour un club historique relégué en D1 amateurs

21:40
Un homme des médias devient "Business Director" de l’Union belge

Un homme des médias devient "Business Director" de l’Union belge

20:30
Verra-t-on le meilleur Romelu Lukaku durant cette Coupe du Monde ? Rudi Garcia répond clairement

Verra-t-on le meilleur Romelu Lukaku durant cette Coupe du Monde ? Rudi Garcia répond clairement

20:00
La Côte d'Ivoire victime d'un Haaland impitoyable à Dallas, laisse filer la Norvège en 1/8e de finale

La Côte d'Ivoire victime d'un Haaland impitoyable à Dallas, laisse filer la Norvège en 1/8e de finale

21:09
Entretien avec Rudi Garcia, qui connait bien le Sénégal : "Le pire adversaire possible" Interview

Entretien avec Rudi Garcia, qui connait bien le Sénégal : "Le pire adversaire possible"

19:00
"Il va faire moche, c'est parfait" : les conditions ont bien changé à Seattle

"Il va faire moche, c'est parfait" : les conditions ont bien changé à Seattle

00:43

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 1/16 Finales
Afrique du Sud Afrique du Sud 0-1 Canada Canada
Brésil Brésil 2-1 Japon Japon
Allemagne Allemagne 1-1P Paraguay Paraguay
Pays-Bas Pays-Bas 1-1P Maroc Maroc
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 1-2 Norvège Norvège
France France 3-0 Suède Suède
Mexique Mexique 2-0 Equateur Equateur
Angleterre Angleterre 18:00 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Belgique Belgique 22:00 Sénégal Sénégal
Etats-Unis Etats-Unis 02/07 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Espagne Espagne 02/07 Autriche Autriche
Portugal Portugal 03/07 Croatie Croatie
Suisse Suisse 03/07 Algérie Algérie
Australie Australie 03/07 Egypte Egypte
Argentine Argentine 04/07 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Colombie Colombie 04/07 Ghana Ghana
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved