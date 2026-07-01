LIVE Coupe du monde 1/7 : la France reprend provisoirement la tête du classement FIFA, énorme fête à Mexico

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