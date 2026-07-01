LIVE Coupe du monde 1/7 : la France reprend provisoirement la tête du classement FIFA, énorme fête à Mexico
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Zlatan Ibrahimović est impressionné par la France
Zlatan Ibrahimović a vu la Suède, son pays, être éliminée par la France en 1/16e de finale de la Coupe du monde. L'ancien joueur s'est exprimé au micro de Fox Sports après la rencontre.
"Je l'ai dit avant le match : je n'ai pas encore vu la moindre faiblesse dans cette équipe de France. Chacun de leurs attaquants peut faire gagner un match. Ils ont encore réalisé une très belle prestation aujourd'hui. Olise n'a pas marqué, mais il possède une vision du jeu que Dembélé et Mbappé n'ont pas forcément. Il voit des opportunités que les autres ne voient pas, même s'ils ont évidemment des qualités différentes.On verra jusqu'où la France peut aller, mais cette équipe fait peur. Parmi les cinq meilleurs joueurs du monde, trois sont dans cette attaque : Dembélé, Olise et Mbappé. Pour les deux autres, on peut ajouter Haaland et Yamal. Messi, lui, est dans une autre classe."
La fête impressionnante à Mexico après la qualification historique du Mexique
Plus d'un million de personnes ont été aperçues dans les rues de Mexico après la qualification du Mexique pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. La nation d'Amérique du Nord est venue à bout de l'Équateur sur le score de 2-0 cette nuit grâce à des buts de Julián Quiñones (22e) et Raúl Jiménez (31e).
Les images sont exceptionnelles. De splendides feux d'artifice et des jeux de lumière étaient au rendez-vous pour fêter ce moment historique pour le pays.
Découvrez ci-dessous les images publiées par Fox Sports.
The breathtaking celebrations are on in Mexico City after El Tri's historic win 🤯 pic.twitter.com/k6nJRTInxX— FOX Sports (@FOXSports) July 1, 2026
La France reprend provisoirement la tête du classement FIFA, la Belgique 10e
Avec sa victoire face à la Suède, l’équipe de France repasse provisoirement en tête du classement FIFA, en attendant le match de l’Argentine face au Cap-Vert. La Belgique, qui affronte le Sénégal ce soir, est 10e.
Voici le top 10 :
1. France — 1916,24 points (+2 places)
2. Argentine — 1907,40 points (-1 place)
3. Espagne — 1879,58 points (-1 place)
4. Angleterre — 1840,46 points (=)
5. Brésil — 1804,92 points (+1 place)
6. Maroc — 1788,86 points (+1 place)
7. Pays-Bas — 1775,54 points (+1 place)
8. Portugal — 1764,86 points (-3 places)
9. Mexique — 1754,30 points (+5 places)
10. Belgique — 1735,41 points (-1 place)
LIVE : La Belgique défie le Sénégal en 16e de finale ! Direct commenté (22h)
C'est le jour J : la Coupe du Monde des Diables Rouges "commence" vraiment maintenant. La Belgique défie le Sénégal en 16e de finale. (Lire la suite)
Le président du Cap-Vert croit en un exploit
Le président du Cap-Vert, José Maria Neves, est optimiste avant la rencontre opposant son pays à l'Argentine en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.
"Nous sommes allés à cette Coupe du monde pour écrire notre propre destin, c'est-à-dire affronter les champions. Je pense que le Cap-Vert peut battre l'Argentine 1-0. Nous entrons sur le terrain pour gagner. Lorsque les attentes sont faibles, mais que le désir de réussir est immense, tout devient possible. Un petit pays comme le Cap-Vert devrait s’efforcer de toujours agir ainsi : surprendre sans cesse les gens."
Source : BBC
Le président du Cap-Vert, José Maria Neves, est optimiste avant la rencontre opposant son pays à l'Argentine en seizièmes de finale du Mondial.
"Nous sommes allés à cette Coupe du monde pour écrire notre propre destin, c'est-à-dire affronter les champions. Je pense que le Cap-Vert peut battre l'Argentine 1-0. Nous entrons sur le terrain pour gagner. Lorsque les attentes sont faibles, mais que le désir de réussir est immense, tout devient possible. Un petit pays comme le Cap-Vert devrait s’efforcer de toujours agir ainsi : surprendre sans cesse les gens."
Source : BBC
OFFICIEL: Sebastian Beccacece quitte ses fonctions à la tête de l'Équateur
Déjà contesté pour jeu frileux, le sélectionneur argentin de l'Équateur savait qu'il n'allait pas résister à l'élimination de la "Tri" en 1/16e de finale de la Coupe du monde, contre le Mexique. La plus belle chevelure du Mondial a donc annoncé qu'elle s'en allait. (Lire la suite)
"El Loco" Bielsa règle ses compte après l'élimination de l'Uruguay : une conférence de presse folle d'1h40
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Le Mexique déjoue le piège équatorien et continue sa route dans "son" Mondial
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Rudi Garcia est superstitieux... et Walfoot lui a peut-être porté chance
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Le président du Cap-Vert, José Maria Neves, est optimiste avant la rencontre opposant son pays à l'Argentine en seizièmes de finale du Mondial.
"Nous sommes allés à cette Coupe du monde pour écrire notre propre destin, c'est-à-dire affronter les champions. Je pense que le Cap-Vert peut battre l'Argentine 1-0. Nous entrons sur le terrain pour gagner. Lorsque les attentes sont faibles, mais que le désir de réussir est immense, tout devient possible. Un petit pays comme le Cap-Vert devrait s’efforcer de toujours agir ainsi : surprendre sans cesse les gens."
Source : BBC
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