Un jeune papa heureux : "Je suis content d'avoir pu aider l'équipe"

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Un jeune papa heureux : "Je suis content d'avoir pu aider l'équipe"

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On l'attendait sur le terrain mais pas tellement comme titulaire au vu des derniers jours agités qu'il a connus. Pourtant, Jeremy Doku était bien présent au coup d'envoi de ce Nouvelle-Zélande - Belgique, même s'il n'est resté que 56 minutes sur le pré. Il donne son avis sur le match.

Entre une infection respiratoire alors du premier match contre l'Égypte, un forfait contre l'Iran et un aller-retour à Londres pour assister à la naissance de son premier enfant, Jeremy Doku n'a pas vécu des derniers jours de tout repos.

De quoi laisser penser que Rudi Garcia ne l'alignerait pas d'entrée pour cette joute décisive contre la Nouvelle-Zélande. Pourtant, l'ailier de Manchester City était bien présent dès le coup d'envoi, même s'il a joué un peu moins d'une heure et n'a pas livré sa prestation la plus inspirée sous la tunique diabolique.

Mais le jeune papa préférait savourer l'instant présent avant de se remettre au travail dans les prochaines heures pour retrouver son meilleur niveau avant le premier match couperet prévu dès ce mercredi.

Mieux physiquement mais pas à son top

"Je suis content avec la victoire et d'avoir pu retrouver les terrains. C'était un très bon jour pour moi", a commencé Jeremy Doku au micro de la RTBF, avant de revenir sur l'infection respiratoire dont il a souffert ces derniers jours. "Oui, ça va beaucoup mieux. C'était évidemment difficile après avoir manqué plusieurs entraînements et le dernier match, mais je suis satisfait de ma prestation et d'avoir pu aider l'équipe."

Jeremy Doku n’a pas souhaité revenir en détails sur les émotions vécues durant cette semaine éreintante. "C'était une semaine pleine de trucs. Il y a mon enfant qui est venu au monde et je suis très heureux d'avoir pu assister à cela. Je suis aussi content d'être de retour ici pour rejouer au foot. Parce que c'est mon job. Et de pouvoir représenter mon pays. Je suis donc content d'avoir gagné et qu'on ait pu se qualifier pour le tour suivant."

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