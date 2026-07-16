OFFICIEL : Dennis Praet rebondit dans un autre club de Jupiler Pro League

Libre depuis son départ de l'Antwerp, Dennis Praet rebondit au KV Malines. L'ancien Diable Rouge a signé un contrat de deux ans.

Le KV Malines réalise un joli coup avec Dennis Praet. L'ancien Diable Rouge s'est construit une belle carrière en Belgique, en Italie et en Angleterre. Après Anderlecht, la Sampdoria, Leicester City et le Torino, il est revenu au pays en 2024 pour rejoindre l'Antwerp, où il a passé les deux dernières saisons.

Un transfert marquant pour le KV Malines

Praet devra faire oublier Kerim Mrabti, qui n'a pas prolongé son contrat. Le club cherchait un milieu expérimenté pour guider l'équipe et organiser le jeu. Avec l'ancien Diable Rouge, Malines récupère un joueur capable d'apporter du calme, de la technique et du leadership.

Son passage à l'Antwerp a été freiné par plusieurs blessures, mais Praet a montré de belles choses lorsqu'il était sur le terrain. Sa vision du jeu, sa qualité de passe et son aisance avec le ballon sont des atouts pour prendre le contrôle d'un match.

Espérer être épargné par les blessures

Ce transfert est une belle opportunité pour Praet. À 31 ans, l'ancien Soulier d'Or espère retrouver une place de titulaire et enchaîner les matchs sans être freiné par les blessures.

Avec cette arrivée, le KV Malines montre qu'il ne compte pas revoir ses ambitions à la baisse malgré plusieurs départs. Le club mise sur un joueur qui connaît parfaitement la Jupiler Pro League et qui peut rapidement devenir un cadre du vestiaire. Praet rejoindra ses nouveaux coéquipiers lundi au stage d'Oisterwijk, aux Pays-Bas.



