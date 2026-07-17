À peine arrivé, déjà contesté : pourquoi le transfert de Dennis Praet fait jaser à Malines

C'est ce que l'on appelle un transfert surprise : Malines a officialisé hier soir l'arrivée de Denis Praet derrière les Casernes. Les premières réactions sont plutôt mitigées.

Après Anderlecht et l'Antwerp, Dennis Praet va connaître à Malines le troisième club belge de sa carrière professionnelle. Le KV a su profiter de la fin de contrat de Praet au Bosuil pour récupérer gratuitement un ancien Soulier d'or. Sur le papier, l'opération est parfaite, mais elle n'est pas sans poser question autour du club.

A un peu plus d'un an près, Dennis Praet aurait pu être entraîné par Besnik Hasi, le coach avec qui il a atteint son meilleur niveau à Anderlecht et décroché le Soulier d'or en 2014. Il évoluera finalement sous les ordres de Fred Vanderbiest, anti-Anderlechtois assumé tout au long de sa carrière.

Ces considérations sont évidemment anecdotiques, Vanderbiest mettra son aversion pour le Sporting de côté et intègrera ce produit de Neerpede comme il se doit. Au sein des supporters, c'est plus en ce qui concerne le choix de la direction que les questions commencent à se poser.

Succéder à Mrabti, un cadeau empoisonné ?

Les suiveurs malinois n'ont rien contre Praet mais constatent simplement que le board malinois a réussi à trouver les moyens de le convaincre de signer là où il n'avait pas trouvé d'accord pour prolonger des cadres comme Mory Konaté ou Kerim Mrabti.

Le cas d'Mrabti est celui qui revient le plus dans la balance. Le Suédois était l'un des chouchous des supporters. Arrivé en 2020, il voulait encore prolonger l'aventure mais n'a pas été suivi par la direction. Ayant le même âge que Praet et évoluant dans un registre similaire, la comparaison s'est imposée d'elle-même.



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La direction disait vouloir profiter de son départ et de celui de Konaté pour pouvoir opérer le rajeunissement d'une partie de l'équipe, elle a finalement recalé le Suédois pour aller chercher un routinier de l'Antwerp. La saison dernière, Praet a dû manquer plusieurs matchs sur blessure au Great Old et n'évolue plus au niveau qui était le sien en début de carrière à Anderlecht. Son crédit auprès des supporters sera loin d'être extensible à Malines...