Il reste en Pro League : un ancien Diable éphémère refuse l'Arabie saoudite

Hendrik Van Crombrugge entre dans sa dernière année de contrat à Genk. Le Racing aimerait prendre congé de son gardien dès cet été, mais le principal intéressé ne semble pas vouloir s'en aller tout de suite.

Avec Lucca Brughmans, Genk semble s'être trouvé son nouveau numéro un pour l'avenir. Recruté pour plus de trois millions l'été dernier, Tobias Lawal semble avoir épuisé son crédit en enchaînant plusieurs grosses boulettes qui ont pénalisé l'équipe dans sa lutte pour le top 6, comme lors de son partage 5-5 à La Louvière lors de la dernière journée de phase classique.

Et Hendrik Van Crombrugge dans tout cela ? Toujours fidèle au poste mais relégué dans l'ombre. S'il a été de très bon conseil pour aider à l'éclosion de Brughmans, l'ancien gardien d'Anderlecht et d'Eupen n'a par contre pas joué la moindre minute en championnat, devant se contenter de deux matchs de Coupe.

En faisant partie des joueurs qui perçoivent plus d'un million d'euros bruts par saison, Van Crombrugge pèse sur les finances de Genk, qui ne se voit plus continuer à l'entretenir pour le voir jouer un rôle si marginal. L'objectif de la direction est donc de s'en débarasser cet été.

Déjà deux offres repoussées

De l'intérêt, il y en a : du haut de ses 33 ans, le Louvaniste rendrait encore de fiers services à plus d'un club de D1A. Het Laatste Nieuws rapporte d'ailleurs que Beveren, promu parmi l'élite, a tenté de le recruter pour pallier le départ de Beau Reus, que Wouter Vrancken a pris son d'attirer en Premiership écossaise. Van Crombrugge aurait refuser d'assurer sa succession dans le Pays de Waes.



Mais il y a mieux (ou pire pour le Racing) : son gardien aurait également refusé une offre lucrative venue du club saoudien d'Al-Fateh. Genk doit se faire une raison : l'ancien Diable Rouge (une apparition sous Roberto Martinez en 2020) restera jusqu'au bout de son contrat dans le Limbourg, à moins de parvenir à un accord à l'amiable.