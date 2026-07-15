Le meilleur gardien de Challenger Pro League devrait rejoindre un coach belge à l'étranger

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Le meilleur gardien de Challenger Pro League devrait rejoindre un coach belge à l'étranger
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Si vous n'avez pas suivi la Challenger Pro League, vous n'avez peut-être pas entendu parler de Beau Reus. Et vous ne le découvrirez pas, car Reus, champion avec le SK Beveren, a quitté le promu au terme de la saison. Il devrait s'engager à Hearts, où Wouter Vrancken est désormais l'entraîneur.

Beau Reus (24 ans) sort d'une énorme saison avec le SK Beveren, qu'il avait rejoint en 2022 en provenance de l'AZ Alkmaar. Le portier néerlandais a été l'un des artisans de la saison parfaite du club waeslandien, qui a été sacré champion sans perdre un seul match de la saison en Challenger Pro League.

Mais Reus, qui arrivait en fin de contrat, n'a pas prolongé et n'accompagnera donc pas Beveren en D1A. Une grosse perte pour le champion de D1B, et on se demandait désormais où irait l'un des meilleurs gardiens de but de Challenger Pro League.

Beau Reus va rejoindre Wouter Vrancken 

Des rumeurs envoyaient Beau Reus vers l'Allemagne ou les Pays-Bas. Mais il devrait finalement rester connecté à la Belgique d'une certaine manière : selon Voetbal International, l'ex-gardien du SK Beveren devrait rejoindre le Hearts of Midlothian, en Écosse.

Un club entraîné depuis cet été par un certain... Wouter Vrancken. C'était d'ailleurs la grosse surprise de la fin de saison passée : cité notamment en Ligue 1 (et plus brièvement à Anderlecht), l'entraîneur de Saint-Trond avait opté pour la D1 écossaise.


Hearts a, il est vrai, l'argument d'une superbe saison lors de laquelle le club d'Edimbourg est passé juste à côté du titre de champion d'Ecosse. Il aura fallu une défaite face au Celtic dans le match décisif pour priver Hearts d'une véritable sensation. 

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