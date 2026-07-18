Courtisé en Bundesliga un cadre brugeois serait très proche d'un départ

Chafik Ouassal, journaliste football
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Courtisé en Bundesliga un cadre brugeois serait très proche d'un départ
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Bruges s'apprête à vivre un été très chargé avec le départ de plusieurs cadres. On ne doute pas qu'au vu du travail effectué au Club lors des dernières années, le champion de Belgique en titre sera capable de rebâtir une équipe compétitive rapidement.

Raphael Onyedika semble se diriger vers un départ du Club Bruges cet été. Le milieu de terrain nigérian aurait conclu un accord verbal avec l'Eintracht Francfort, selon BILD. Les deux clubs négocieraient désormais le montant du transfert.

Onyedika pourrait signer un contrat avec le club de Bundesliga jusqu'à la mi-2031. Le milieu de terrain de 25 ans est considéré comme le candidat numéro un de l'Eintracht pour le poste de milieu défensif. Les Allemands l'avaient déjà sur leur liste l'été dernier et pendant le mercato d'hiver.

Situation peu idéale pour le Club

Le club d'Artur Theate a déjà entamé les négociations avec le Club Bruges. Selon BILD, l'offre actuelle se situerait entre huit et dix millions d'euros. Le Club ne se trouve pas dans une position de négociation idéale, car Onyedika n'est plus sous contrat que jusqu'à la mi-2027. L'accord personnel entre le joueur et Francfort peut augmenter la pression.

En Allemagne, on a confiance que le transfert peut être finalisé et rapidement, bien qu'il soit souligné que les négociations ne se dérouleront pas sans accroc. Onyedika joue pour Bruges depuis l'été 2022, qui l'avait alors recruté au FC Midtjylland. Le international nigérian a également disputé 24 matchs en Ligue des champions et a été le capitaine lors du dernier match amical de Bruges contre Heerenveen.


Robert Andrich figure également sur la liste de souhaits de l'Eintracht. Le joueur international allemand de Bayer Leverkusen est considéré comme une alternative à Onyedika. En interne, il aurait été décidé que seul l'un des deux milieux de terrain serait recruté. Actuellement, la préférence semble clairement pencher vers le pilier du Club Bruges.

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