Laissé de côté par Rudi Garcia, un Diable Rouge se réjouit probablement de l'arrivée de Van Bommel

Mark Van Bommel va devenir le nouveau sélectionneur des Diables Rouges, c'est désormais une certitude. Ne manque que l'officialisation. On attendra ensuite avec impatience sa première sélection, qui sera pour septembre : certains peuvent en profiter.

Un changement de sélectionneur est toujours une excellente nouvelle pour certains et une mauvaise pour d'autres parmi le noyau de joueurs internationaux. Chaque sélectionneur a ses favoris, parfois contre vents et marées, ou ignore à la surprise générale des joueurs que beaucoup voient comme incontournables.

Après que Domenico Tedesco ait offert des sélections et même parfois un rôle important à des garçons comme Wout Faes, Arne Engels, Olivier Deman, Johan Bakayoko ou Ameen Al-Dakhil, Rudi Garcia aura à peu près ignoré ces derniers pour donner un rôle central à d'autres, tout en ramenant la vieille garde au coeur du projet.

Que va faire Mark Van Bommel ?

Les garanties amenées par Garcia à certains vont donc s'envoler sous Mark Van Bommel, sans qu'on puisse vraiment prédire qui en fera les frais. Leandro Trossard, qui vient d'opter pour un transfert lucratif au Besiktas, restera-t-il indispensable ? Thomas Meunier gardera-t-il son statut de taulier ? Quid de la hiérarchie en défense ?

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Les cartes seront au moins en partie redistribuées, avec probablement un passage de flambeau vers la nouvelle génération, puisque l'objectif de Rudi Garcia était clair et avoué : offrir un baroud d'honneur réussi à la génération dorée. C'est donc vers l'avenir que va désormais regarder Van Bommel, et certains semblent taillés pour en profiter.

Le premier réflexe est de jeter un oeil vers les Diables Rouges qui ont déjà croisé le Néerlandais, et ils sont quelques-uns. Parmi eux, le malheureux Senne Lammens, lancé par Mark Van Bommel et qui pourra donc a priori compter sur un soutien de poids si Thibaut Courtois venait à mettre un terme à sa carrière internationale.





Bornauw et Keita peuvent-ils rêver d'un retour chez les Diables ?

On l'oublierait presque, mais à Wolfsbourg, Van Bommel a aussi coaché deux Diables Rouges : Dodi Lukébakio et Sebastiaan Bornauw. Le premier bénéficiait de la confiance du futur sélectionneur belge, ce qui pourrait donc confirmer son statut en équipe nationale.

Bornauw, lui, a dit tout le bien qu'il pensait de Mark Van Bommel dans une interview accordée au Vif il y a quelques années de ça, assurant que si "le joueur était une crapule, le coach, lui, était un super mec". On va dire que c'est un compliment. Les deux hommes étaient même "restés en contact" après le départ de Van Bommel : Sebastiaan Bornauw peut-il rêver d'un retour ?

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En tout cas, celui que l'arrivée imminente de Mark Van Bommel à Tubize doit ravir, c'est bien sûr Mandela Keita. Le milieu de terrain de Parme faisait partie des outsiders pour une place parmi les 26 de la Coupe du Monde, mais avait fini par se faire une raison : Rudi Garcia ne l'a jamais appelé, et sa solide saison en Serie A n'y aura rien changé.

À l'Antwerp, Keita était le pilier de l'entrejeu qui ira chercher le titre sous Van Bommel. Le Néerlandais connaît par coeur les qualités du Parmesan, qui ne compte pour l'instant qu'une cap malgré tout son talent. Si en septembre, Mandela Keita n'est pas repris par Mark Van Bommel, il sera certainement très déçu...