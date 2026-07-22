Youri Tielemans vient pour le remplacer : libre, un Mancunien a trouvé son nouveau club

Youri Tielemans a rejoint Manchester United dès la fin de la Coupe du Monde 2026. Son arrivée était notamment liée au départ de Casemiro, dont le contrat prenait fin. Le Brésilien a trouvé son nouveau club : il s'est engagé à l'Inter Miami.

Le passage de Casemiro (34 ans) à Manchester United a pris fin officiellement le 30 juin dernier : le Brésilien arrivait en fin de contrat et n'a pas été prolongé par les Red Devils. La saison passée, Casemiro était encore un titulaire régulier à Manchester, ayant disputé 34 matchs de Premier League à un très bon niveau et inscrit neuf buts.

L'arrivée de Youri Tielemans, officialisée dans la foulée de la Coupe du Monde du capitaine des Diables Rouges, est censée compenser ce départ de Casemiro. Et ce dernier a de son côté déjà retrouvé un défi : il s'est engagé à l'Inter Miami pour une saison, avec une option pour deux années supplémentaires.

Casemiro rejoint Messi et Suarez

«L’Inter Miami CF a annoncé aujourd’hui la signature du milieu de terrain international brésilien Casemiro. Quintuple vainqueur de la Ligue des champions de l’UEFA, Casemiro rejoint le club en tant qu’agent libre et sera sous contrat jusqu’à la fin de la saison 2027 de la MLS (Sprint Season), avec une option de prolongation jusqu’en juin 2029. Son arrivée renforce l’effectif de l’équipe, sous réserve de l’obtention de son visa P-1», lit-on dans le communiqué du club floridien.

Casemiro rejoint donc un effectif qui a fière allure puisque l'ancien du Real Madrid évoluera aux côtés de Lionel Messi, Luis Suarez ou encore Rodrigo De Paul. L'année passée, Jordi Alba et Sergio Busquets ont pris leur retraite sous le maillot de l'Inter Miami.





C'est la première fois que Casemiro quitte l'Europe depuis qu'il a signé en faveur du Real Madrid en 2013. Le Brésilien a ensuite porté à 336 reprises le maillot des Merengue, puis 160 fois celui de Manchester United, où il avait signé en 2022.