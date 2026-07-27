Liverpool, Arsenal et le Bayern Munich prêts à s'arracher une star du PSG

Le PSG va devoir gérer un dossier sensible. Bradley Barcola ne souhaite pas prolonger son contrat et plusieurs grands clubs européens suivent la situation de très près.

Liverpool n'a pas abandonné l'idée de recruter Bradley Barcola. Le club anglais suit le Français de très près, même si le dossier s'annonce particulièrement compliqué. Le Paris Saint-Germain ne souhaite pas perdre son ailier et a fixé un prix qui risque de refroidir la plupart des clubs européens. Malgré ça, les Reds sont convaincus qu'un accord est possible.

Bradley Barcola a décidé de ne pas prolonger son contrat au Paris Saint-Germain

Le contexte a évolué ces derniers jours. Barcola a refusé de prolonger son contrat avec le PSG. Les dirigeants parisiens lui avaient proposé une amélioration de ses conditions salariales, mais ça n'a pas suffi. L'ancien joueur de l'Olympique lyonnais veut être certain d'occuper un rôle majeur dans son équipe, un point sur lequel il n'a pas les garanties qu'il attend.

Minimum 170 millions d'euros ?

Son contrat avec le PSG expire en 2028 et le champion de France et d'Europe estime être en position de force. Selon le Daily Mail, le club parisien réclamerait environ 170 millions d'euros pour accepter un départ. Un montant qui n'a pas découragé Liverpool. Le Français a inscrit trois buts et délivré une passe décisive durant la Coupe du monde 2026.

Le Bayern Munich et Arsenal suivent la situation

Arsenal suit aussi la situation. Le Bayern Munich garde un œil attentif sur Barcola. Le club bavarois anticipe un possible départ de Michael Olise et voit l'international français comme l'un des profils capables de renforcer son aile droite. Malgré cette concurrence, Liverpool aurait les faveurs de Barcola, séduit par le projet sportif proposé.



Les Reds espèrent convaincre les dirigeants parisiens de revoir leurs exigences à la baisse afin de rendre l'opération possible. Leur intérêt est réel. Liverpool l'a démontré cet été en formulant une offre estimée à près de 100 millions d'euros pour Yann Diomandé du RB Leipzig.