On ne s'attendait pas à le voir : un Diable Rouge passe ses vacances avec Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne passe quelques jours dans le sud de la France. À ses côtés, Steven Defour... mais aussi Charles De Ketelaere.

Amis depuis de longues années, Kevin De Bruyne et Steven Defour ont pris l'habitude de partager une partie de leurs vacances. Une tradition qu'ils perpétuent encore cette année, mais cette fois, il y a quelqu'un d'autre...

Nouveau compagnon de vacances

La présence de Charles De Ketelaere a retenu l'attention. Les deux Diables Rouges se sont rapprochés après la Coupe du monde 2026 et passent du temps ensemble loin des terrains.