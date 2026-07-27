🎥 Grosse altercation pendant un match amical : l'arbitre emportée dans la bagarre

Une altercation entre plusieurs joueurs a changé le cours du match amical entre le FC Metz et Fortuna Sittard. L'arbitre a été renversée et a dû être remplacée à la pause.

Le match amical entre le FC Metz (club français) et Fortuna Sittard (club néerlandais) ne s'est pas déroulé comme prévu samedi dernier. À quelques minutes de la pause, une altercation entre plusieurs joueurs a entraîné la chute de l'arbitre de la rencontre. L'officielle a dû recevoir des soins et le match a été interrompu pendant plusieurs minutes.

Au milieu des tensions

Metz avait pris l'avantage au score et le rythme de la rencontre était plutôt calme. Mais un duel au milieu de terrain a fait monter la tension. Plusieurs joueurs se sont rapidement regroupés et, en tentant de séparer les deux camps, l'arbitre s'est retrouvée prise au milieu de l'attroupement. Déséquilibrée, elle est tombée lourdement sur la pelouse.

L'arbitre a repris comme juge de touche

Les soigneurs et les membres de la sécurité sont intervenus pour lui porter assistance. La rencontre a été arrêtée pendant plusieurs minutes, le temps que l'officielle soit examinée. Les deux joueurs impliqués dans l'accrochage ont reçu un carton jaune. Malgré la douleur, l'arbitre a choisi de reprendre la rencontre comme juge de touche avant de céder sa place à la pause.

Juste derrière l'action, une banderole invitait les joueurs à respecter les arbitres... Pourtant, quelques secondes plus tard, l'officielle se retrouvait au sol après avoir été bousculée dans le mouvement. Personne ne l'a poussée volontairement, mais en voulant calmer les esprits, elle s'est retrouvée prise au milieu de l'échauffourée.





Un but de l'ancien attaquant de la RAAL

Metz a terminé son match de préparation sur une bonne note. Rejoints avant la mi-temps, les Grenats ont repris le contrôle après la pause pour s'imposer 3-1. Gauthier Hein s'est offert un doublé et Pape Moussa Fall (ancien joueur en prêt de la RAAL) a inscrit le troisième but.