Bien loin d'Anderlecht : un ancien immense espoir belge rebondit à Malte

Scott Crabbé, journaliste football
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Bien loin d'Anderlecht : un ancien immense espoir belge rebondit à Malte
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Il y a dix ans, Pietro Tomaselli était considéré comme l'un des plus grands espoirs du football belge. Parti très jeune d'Anderlecht à la Roma, il n'aura pas su confirmer les nombreuses promesses qui l'accompagnaient. Le voici aujourd'hui à la relance du côté de Malte.

Ces derniers jours, Teddy Teuma a fait parler avec son transfert chez les Sliema Wanderers, club de première division maltaise. Libéré par le Standard suite à ses incertitudes médicales, le milieu de terrain va découvrir pour la première fois le championnat maltais, lui qui défend déjà les couleurs de la sélection locale. Mais il n'est pas le seul à avoir rejoint le dixième plus petit pays du monde.

Là ou Mathieu Valbuena a signé à Santa Lucia (deuxième division) à 41 ans, Pietro Tomaselli a quant à lui rejoint le FC Birzebbuga St. Peters, nouveau venu dans l'élite maltaise. Son nom ne vous dit rien ? Le garçon faisait pourtant parler de lui il y a dix ans.

Pietro Tomaselli, étoile filante du football belge et italien

Au sein des équipes d'âges d'Anderlecht, ses actions spectaculaires balle au pied commençaient à faire le buzz sur You Tube. Mieux, l'AS Roma est même venu le chercher à Neerpede alors qu'il n'avait que neuf ans, en faisant déjà l'une des 'next big things du football belge'. Sur place, il avait même été accueilli par un certain Rudi Garcia, alors coach des Giallorossi.

Le Carolo a évolué jusqu'en U17 avec la Roma ; le milieu de terrain a également été sélectionné à une reprise avec les U15 belges. Mais la confirmation a été difficile. Laissé libre par la Roma à 17 ans, il s'est recasé chez les U18 de la SPAL, puis dans le club espagnol de Coruxo.

En 2024, Tomaselli est retourné en Italie, disputant huit matchs de Serie D avec Matera. Mais ces derniers mois, il était à nouveau sans club. C'est donc le FC Birzebbuga St. Peters qui s'est proposé de le relancer en première division maltaise.

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