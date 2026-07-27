Le Montois qui monte : avec ses 17 buts en D1B, Léandro Rousseau suscite de l'intérêt en D1A et à l'étranger

Léandro Rousseau reste sur une saison XXL pour ses premiers mois en D1B. L'attaquant du Patro Eisden est déjà très convoité cet été, alors qu'il rentre déjà dans sa dernière année de contrat.

En D1 ACFF, Léandro Rousseau avait déjà joué un grand rôle dans la montée de l'Olympic Charleroi en D1B. Auteur de 22 buts, il n'avait toutefois pas accompagné les Dogues dans leurs galères un échelon plus haut, préférant y évoluer sous les couleurs du Patro Eisden.

Même si les hommes de Stijn Stijnen ont parfois vécu une saison en dents de scie, ils auront tout de même réussi à accrocher les Promotions' Playoffs, où ils ont longuement fait douter le Beerschot. Rousseau en a été un joueur en vue, avec pas moins de 18 buts pour sa première saison dans le football professionnel.

De l'intérêt en Allemagne, aux Pays-Bas...et en Belgique

L'ancien attaquant du RAEC Mons est logiquement très convoité sur le marché des transferts. Selon Het Laatste Nieuws, le Hertha Berlin (deuxième division allemande) et le PEC Zwolle (Eredivisie) ont manifesté un intérêt très concret ces derniers jours.

Léandro Rousseau entre déjà dans sa dernière année de contrat dans le Limbourg. Mais le Patro dispose d'une option pour le prolonger d'une saison supplémentaire et ne vendra pas son buteur au premier venu. La direction aurait même déjà refusé une offre d'un club de D1A dont l'identité n'a pas fuité. Cet hiver, La Gantoise et le Club de Bruges avaient déjà pris leurs renseignements.

Sa valeur marchande est actuellement estimée à un million d'euros par Transfermarkt. Pour un joueur arrivé gratuitement, le Patro réalisera quoi qu'il arrive une belle plus-value.





De quoi laisser quelques regrets au Sporting Charleroi ? Après avoir frappé ses premiers ballons à Cuesmes et à Mons, Leandro Rousseau avait été formé chez les Zèbres jusqu'à ses 20 ans, jouant d'ailleurs avec les U23 en D1 Amateurs. Mais la direction l'avait gratuitement cédé à Mons il y a maintenant trois ans.