Officiel : Renaud Emond s'offre un transfert remarqué dans sa reconversion

Renaud Emond opère aujourd'hui comme agent. Il s'est déjà bien implanté dans le milieu, en témoigne le transfert d'un ancien international espoir français au Luxembourg.

Victime d’un problème de cartilage au genou qui le gênait depuis plus d’un an, Renaud Emond a été contraint de raccrocher les crampons à 33 ans l'été dernier. Ses soucis physiques lui avaient au moins permis de prendre un peu de recul sur ce qui l'attendait dans son après-carrière.

Devenir entraîneur ? Il ne voulait pas en entendre parler : "Cela demande encore plus de temps et d’investissement que lorsqu’on est joueur. Or, j’ai besoin de souffler, de profiter de mes week-ends et de consacrer du temps à ma famille", expliquait-il à l'époque.

Renaud Emond prend ses marques en tant qu'agent

Malgré quelques sollicitations pour continuer comme joueur, notamment du côté de Virton, l'ancien attaquant du Standard s'est reconverti comme agent. "Je voulais d’ailleurs passer l’examen nécessaire, prévu le 18 juin. Mais la FIFA s’y est opposée car j’étais encore sous contrat avec Eupen jusqu’au 30 juin".

Si son passage 'de l'autre côté de la barrière' a été retardé, il est aujourd'hui bien réel. Ces dernières semaines, Emond a notamment oeuvré au transfert de Corentin Jean à Differdange, dans le championnat luxembourgeois.

Après une saison à Châteauroux 🇫🇷, Corentin Jean 🇫🇷 s’engage au FC Differdange 🇱🇺 en première division luxembourgeoise.



L’attaquant de 31 ans connaît une carrière atypique puisqu’il est également passé par l’Inter Miami 🇺🇸 en 2022. pic.twitter.com/t8vll2LJJ8



— AnciensDuRocher 🇲🇨 (@AnciensDuRocher) July 26, 2026

Chez nos voisins, l'arrivée de l'attaquant français de 30 ans a fait l'effet d'une bombe : l'ancien international U21 a évolué dans des clubs du calibre de Monaco, Toulouse, ou Lens. On l'a également connu du côté de l'Inter Miami. Ancien coéquipier de Kylian Mbappé, Mike Maignan, Aymeric Laporte, Gonzalo Higuaín or Fabinho, le voici en passe de découvrir la BGL Ligue. Differdange en a fini deuxième, à égalité de points avec Atert Bissen, la surprise du chef menée par Roman Ferber et ses 21 buts.

Tout sourire, Renaud Emond est sur la photo officialisant le transfert de Corentin Jean à Differdange. Le Français arrive toutefois trop tard pour jouer l'Europe, sa nouvelle équipe ayant été éliminée par les Finlandais du Tampereen Ilves au premier tour préliminaire de Conférence League.