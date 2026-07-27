Genk laisse filer un défenseur gratuitement

Le Racing Genk laisse partir un joueur qui, ces dernières années, a surtout accumulé du temps de jeu au sein de l'équipe U23. Alfred Caicedo quitte définitivement le club limbourgeois et prend la direction du Portugal, où il poursuivra sa carrière au FC Vizela, en deuxième division.

Arrivé au Racing Genk en janvier 2023 en provenance du SD Aucas, en Équateur, Alfred Caicedo devait initialement progresser au sein de la structure limbourgeoise jusqu'à occuper un rôle important en équipe première, à l'image d'un Daniel Munoz il y a quelques années.

Cependant, le latéral droit de 21 ans a principalement reçu sa chance en Challenger Pro League, où il a pris part à 43 rencontres sous les couleurs du Jong Genk. Il n'a jamais réussi à s'imposer en équipe première, avec laquelle il n'a pas disputé le moindre match officiel.

Prêté la saison dernière à Cadix, Alfred Caicedo a reçu l'opportunité d'accumuler du temps de jeu dans un autre championnat, mais son aventure, ornée de quinze apparitions en deuxième division espagnole, ne lui a pas permis de revenir dans les plans de la direction limbourgeoise, qui ne lui a pas proposé de rôle plus important cet été.

Alfred Caicedo quitte Genk librement en direction du Portugal

Malgré une valeur marchande de 300.000 €, le Racing Genk a renoncé à toute indemnité pour laisser partir gratuitement son joueur à Vizela, club de deuxième division portugaise. Les Limbourgeois ont toutefois négocié une clause importante : 15 % sur le futur transfert du jeune joueur issu de la ville d'Esmeraldas, qui a signé un contrat courant jusqu'au 30 juin 2028 à Vizela.

International équatorien chez les jeunes, Caicedo était arrivé avec l'étiquette d'un talent à fort potentiel. Son passage dans le Limbourg se sera finalement limité au Jong Genk, avant que les deux parties n'optent aujourd'hui pour un nouveau défi. Genk pourrait toutefois encore profiter de son investissement si Alfred Caicedo venait à exploser et à quitter Vizela pour une somme importante.



