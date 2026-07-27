Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/07: Caicedo Mina

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Caicedo Mina

Genk laisse filer un défenseur gratuitement

Le Racing Genk laisse partir un joueur qui, ces dernières années, a surtout accumulé du temps de jeu au sein de l'équipe U23. Alfred Caicedo quitte définitivement le club limbourgeois et prend la direction du Portugal, où il poursuivra sa carrière au FC Vizela, en deuxième division. (Lire la suite)