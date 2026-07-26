Interview Zéro but en deux matchs : le Standard est-il encore parti pour marquer peu ? "C'est différent de l'an dernier"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Zéro but en deux matchs : le Standard est-il encore parti pour marquer peu ? "C'est différent de l'an dernier"
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le Standard n'a pas marqué lors de ses deux derniers matchs amicaux, mais cela n'alerte ni Vincent Euvrard, ni Casper Nielsen, ni Ibe Hautekiet. Comparés au début de la saison dernière, les Rouches se créent davantage de situations dangereuses, ce qui demeure un motif d'encouragement.

Lors de son match de gala, ce samedi soir à Sclessin, le Standard a rendu une bonne copie d'ensemble, mais a péché dans le réalisme. Un manquement qui lui a coûté, à tout le moins, un partage qui aurait donné un coup de boost sur le plan mental à deux semaines du début du championnat.

Un problème d'efficacité au Standard ?

Le Standard n'a pas marqué, comme lors du match précédent face à Dunkerque, alors qu'il en avait planté douze lors de ses trois premiers matchs de préparation. Faut-il s'inquiéter du manque de concrétisation des Rouches contre des adversaires d'un calibre plus relevé ? Pas selon Vincent Euvrard, qui s'est exprimé à notre micro après la partie.

"C'est différent de la saison dernière, où il y avait beaucoup de matchs dans lesquels on se créait très peu et où on était hyper efficaces. Ici, c'est simplement le constat d'un match que l'on aurait pu gagner et que l'on n'aurait pas dû perdre, à cause du réalisme et d'un petit but encaissé sur phase arrêtée", analysait-il.

"Les joueurs ont beaucoup travaillé ces dernières semaines, il y avait un petit manque de lucidité, mais aussi la qualité en face, qui fait qu'il y a toujours le bon tacle ou l'arrêt du gardien, et ça joue un rôle. Je ne me soucie pas du manque de réalisme, mais si quelque chose devait être meilleur dans cette rencontre, c'est bien ça", a conclu Vincent Euvrard.

La manière plus importante que le résultat

Même question posée à Casper Nielsen quelques minutes plus tôt. "Il faut se souvenir que l'on vient de jouer une équipe du niveau de la Ligue des Champions, l'une des meilleures d'Italie. Et en Italie, ils savent ce qu'ils font pour bien défendre et peu concéder. On a créé de bonnes situations, on a peut-être manqué d'un peu d'efficacité, mais c'était aussi le cas pour eux, et ils n'auraient peut-être jamais marqué sans ce coup franc", retenait le Danois.

Lire aussi… "On s'est montrés audacieux" : comment le Standard peut sortir grandi de son duel face à la Juventus

"Il ne faut pas seulement regarder le résultat, il y avait aussi beaucoup de bonnes choses. Il y avait de bonnes rotations et de bons automatismes dans le milieu, et c'est ce qu'on doit continuer à travailler. Ce sont des mouvements que la Juventus fait très bien, car même quand on mettait une grosse pression, ils parvenaient à ressortir en trouvant l'homme libre. C'est quelque chose que l'on doit aussi réussir à faire."

Ibe Hautekiet, lui aussi, prêtait plus d'attention à la manière qu'au résultat. "Ils ne sont pas trop importants, mais tu veux avoir le sentiment de gagner. J'ai senti que tout le monde a joué pour mettre le 1-1, et c'est quelque chose de très bien. Les automatismes entre les joueurs vont aussi de mieux en mieux", pointait le défenseur central des Rouches, pressenti pour commencer cette saison 2026-2027 dans la peau d'un titulaire important.

Un dernier élément offensif après l'arrêt du dossier Bentayeb

Ayant inscrit 43 buts en 37 matchs sous la houlette de Vincent Euvrard, dont 17 lors des 10 matchs des Europe Play-offs, le Standard devra poursuivre sur sa bonne dynamique offensive de la fin de saison dernière, malgré la perte de son homme le plus décisif, Rafiki Saïd, mais avec l'apport d'autres joueurs à vocation offensive, dont un Adnane Abid qui s'affirme de plus en plus et un Salieu Drammeh qui pourrait être amené à reprendre le rôle de Saïd lorsqu'il sera pleinement intégré au noyau des Rouches.

Vincent Euvrard l'a également confirmé à demi-mot : après l'arrêt du dossier Bentayeb, un dernier joueur offensif est recherché par la direction. Euvrard a encore déclaré, après ce match face à la Juventus, qu'il ne disposait que d'un seul attaquant à 100 %, en la personne de Timothé Nkada. Il ne compte donc pas René Mitongo, qui figurait pourtant sur le banc, mais qui est le seul à ne pas être monté au jeu. La suite du mercato des Rouches dépendra aussi des départs.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Juventus
Vincent Euvrard
Casper Nielsen
Ibe Hautekiet

Plus de news

"On s'est montrés audacieux" : comment le Standard peut sortir grandi de son duel face à la Juventus Interview

"On s'est montrés audacieux" : comment le Standard peut sortir grandi de son duel face à la Juventus

07:30
7
Nsimba, Lavalée, Sutalo : les dernières nouvelles des absents du Standard contre la Juventus

Nsimba, Lavalée, Sutalo : les dernières nouvelles des absents du Standard contre la Juventus

12:40
"L'entraîneur n'était pas fan de mon style de jeu" : un joueur parti du Standard se lâche

"L'entraîneur n'était pas fan de mon style de jeu" : un joueur parti du Standard se lâche

16:00
Gros coup dur : fracture... et transfert XXL compromis pour ce cadre du Club de Bruges ?

Gros coup dur : fracture... et transfert XXL compromis pour ce cadre du Club de Bruges ?

20:00
Officiel : Renaud Emond s'offre un transfert remarqué dans sa reconversion

Officiel : Renaud Emond s'offre un transfert remarqué dans sa reconversion

18:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/07: Diomande - Virginius - Barry

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/07: Diomande - Virginius - Barry

19:30
Le Real Madrid continue son mercato de rêve avec une révélation de la Coupe du monde

Le Real Madrid continue son mercato de rêve avec une révélation de la Coupe du monde

19:30
Jamais trois sans quatre ? Un ancien du Standard peut entrer dans l'histoire du football français

Jamais trois sans quatre ? Un ancien du Standard peut entrer dans l'histoire du football français

16:30
Impact immédiat : les débuts tonitruants de Norman Bassette avec Westerlo

Impact immédiat : les débuts tonitruants de Norman Bassette avec Westerlo

17:45
Sibierski va-t-il surenchérir ? Anderlecht recalé pour un ancien international espoir français

Sibierski va-t-il surenchérir ? Anderlecht recalé pour un ancien international espoir français

17:00
Pour un duo avec Wesley Hoedt ? L'Arabie saoudite pousse pour un défenseur de l'Union

Pour un duo avec Wesley Hoedt ? L'Arabie saoudite pousse pour un défenseur de l'Union

15:30
Décrassage entre voisins : après sa défaite contre la Juventus, le Standard s'impose contre Seraing

Décrassage entre voisins : après sa défaite contre la Juventus, le Standard s'impose contre Seraing

13:35
Pas de duel contre les Diables ? Pirlo pourrait être privé de sélection italienne...à cause de la Russie

Pas de duel contre les Diables ? Pirlo pourrait être privé de sélection italienne...à cause de la Russie

15:00
Seule l'Argentine était au-dessus : le chiffre préoccupant des Diables à la Coupe du Monde

Seule l'Argentine était au-dessus : le chiffre préoccupant des Diables à la Coupe du Monde

14:30
De retour pour enfin briller en Serie A ? Le signal fort envoyé par Kevin De Bruyne à Naples

De retour pour enfin briller en Serie A ? Le signal fort envoyé par Kevin De Bruyne à Naples

14:00
Sans démériter, le Standard s'incline sur le plus petit écart dans son match de gala face à la Juventus

Sans démériter, le Standard s'incline sur le plus petit écart dans son match de gala face à la Juventus

21:53
La Juventus ouvre le score face au Standard : suivez la rencontre en live commenté

La Juventus ouvre le score face au Standard : suivez la rencontre en live commenté

21:35
Fin de carrière soudaine : un ancien bourreau du Standard arrête le foot pour devenir maraîcher

Fin de carrière soudaine : un ancien bourreau du Standard arrête le foot pour devenir maraîcher

13:00
De quoi nourrir les soupçons ? La lettre de Gianni Infantino fait très mal à la FIFA

De quoi nourrir les soupçons ? La lettre de Gianni Infantino fait très mal à la FIFA

12:20
1
Le meilleur joueur du Mondial vers le PSG ? : le Real Madrid change totalement d'avis

Le meilleur joueur du Mondial vers le PSG ? : le Real Madrid change totalement d'avis

12:00
"J'ai envie de jouer au football" : Loïs Openda confirme que son départ est imminent

"J'ai envie de jouer au football" : Loïs Openda confirme que son départ est imminent

09:30
La fin du feuilleton Karetsas ? Le directeur sportif de Dortmund affiche clairement ses intentions

La fin du feuilleton Karetsas ? Le directeur sportif de Dortmund affiche clairement ses intentions

11:30
Thibaut Courtois réagit à la nomination de Mark Van Bommel et en dit un peu plus sur son avenir

Thibaut Courtois réagit à la nomination de Mark Van Bommel et en dit un peu plus sur son avenir

11:00
Vincent Kompany obtient gain de cause : le Bayern Munich va conserver un talent très prometteur

Vincent Kompany obtient gain de cause : le Bayern Munich va conserver un talent très prometteur

10:30
Rudi Garcia écarté car il ne parlait pas néerlandais ? Un journaliste flamand remet les pendules à l'heure

Rudi Garcia écarté car il ne parlait pas néerlandais ? Un journaliste flamand remet les pendules à l'heure

10:00
Un des plus grands espoirs du Monténégro se rapproche de Zulte Waregem

Un des plus grands espoirs du Monténégro se rapproche de Zulte Waregem

09:00
Mauvaise nouvelle pour Genk : un prétendant pourrait abandonner le dossier Kos Karetsas

Mauvaise nouvelle pour Genk : un prétendant pourrait abandonner le dossier Kos Karetsas

08:00
Qui a convaincu, qui a déçu ? Le bilan des amicaux du STVV, de Zulte, de Malines, du Cercle et de l'OHL

Qui a convaincu, qui a déçu ? Le bilan des amicaux du STVV, de Zulte, de Malines, du Cercle et de l'OHL

08:30
C'est fait : voici les détails du départ de Loïs Openda pour l'Olympique Lyonnais

C'est fait : voici les détails du départ de Loïs Openda pour l'Olympique Lyonnais

25/07
35 millions d'euros refusés : le Club de Bruges oblige l'AS Roma à changer de plan

35 millions d'euros refusés : le Club de Bruges oblige l'AS Roma à changer de plan

23:00
Voici les joueurs que la Juventus a emmenés pour le match de gala à Sclessin

Voici les joueurs que la Juventus a emmenés pour le match de gala à Sclessin

25/07
Le Real Madrid préparait son coup en secret : Vincent Kompany pourrait en sortir gagnant

Le Real Madrid préparait son coup en secret : Vincent Kompany pourrait en sortir gagnant

22:30
Un club de Pro League pourrait bientôt s'offrir un talent de Manchester City

Un club de Pro League pourrait bientôt s'offrir un talent de Manchester City

21:30
Encore une défaite : le Club de Bruges termine sa préparation sur une (très) mauvaise note

Encore une défaite : le Club de Bruges termine sa préparation sur une (très) mauvaise note

21:00
Il valait 11 millions d'euros : un ancien flop du Club de Bruges bientôt de retour en Belgique ?

Il valait 11 millions d'euros : un ancien flop du Club de Bruges bientôt de retour en Belgique ?

25/07
Énorme frayeur pour l'Union Saint-Gilloise à quelques jours de la Supercoupe de Belgique

Énorme frayeur pour l'Union Saint-Gilloise à quelques jours de la Supercoupe de Belgique

20:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 31/07 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved