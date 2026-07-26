Zéro but en deux matchs : le Standard est-il encore parti pour marquer peu ? "C'est différent de l'an dernier"

Le Standard n'a pas marqué lors de ses deux derniers matchs amicaux, mais cela n'alerte ni Vincent Euvrard, ni Casper Nielsen, ni Ibe Hautekiet. Comparés au début de la saison dernière, les Rouches se créent davantage de situations dangereuses, ce qui demeure un motif d'encouragement.

Lors de son match de gala, ce samedi soir à Sclessin, le Standard a rendu une bonne copie d'ensemble, mais a péché dans le réalisme. Un manquement qui lui a coûté, à tout le moins, un partage qui aurait donné un coup de boost sur le plan mental à deux semaines du début du championnat.

Un problème d'efficacité au Standard ?

Le Standard n'a pas marqué, comme lors du match précédent face à Dunkerque, alors qu'il en avait planté douze lors de ses trois premiers matchs de préparation. Faut-il s'inquiéter du manque de concrétisation des Rouches contre des adversaires d'un calibre plus relevé ? Pas selon Vincent Euvrard, qui s'est exprimé à notre micro après la partie.

"C'est différent de la saison dernière, où il y avait beaucoup de matchs dans lesquels on se créait très peu et où on était hyper efficaces. Ici, c'est simplement le constat d'un match que l'on aurait pu gagner et que l'on n'aurait pas dû perdre, à cause du réalisme et d'un petit but encaissé sur phase arrêtée", analysait-il.

"Les joueurs ont beaucoup travaillé ces dernières semaines, il y avait un petit manque de lucidité, mais aussi la qualité en face, qui fait qu'il y a toujours le bon tacle ou l'arrêt du gardien, et ça joue un rôle. Je ne me soucie pas du manque de réalisme, mais si quelque chose devait être meilleur dans cette rencontre, c'est bien ça", a conclu Vincent Euvrard.

La manière plus importante que le résultat

Même question posée à Casper Nielsen quelques minutes plus tôt. "Il faut se souvenir que l'on vient de jouer une équipe du niveau de la Ligue des Champions, l'une des meilleures d'Italie. Et en Italie, ils savent ce qu'ils font pour bien défendre et peu concéder. On a créé de bonnes situations, on a peut-être manqué d'un peu d'efficacité, mais c'était aussi le cas pour eux, et ils n'auraient peut-être jamais marqué sans ce coup franc", retenait le Danois.



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"Il ne faut pas seulement regarder le résultat, il y avait aussi beaucoup de bonnes choses. Il y avait de bonnes rotations et de bons automatismes dans le milieu, et c'est ce qu'on doit continuer à travailler. Ce sont des mouvements que la Juventus fait très bien, car même quand on mettait une grosse pression, ils parvenaient à ressortir en trouvant l'homme libre. C'est quelque chose que l'on doit aussi réussir à faire."

Ibe Hautekiet, lui aussi, prêtait plus d'attention à la manière qu'au résultat. "Ils ne sont pas trop importants, mais tu veux avoir le sentiment de gagner. J'ai senti que tout le monde a joué pour mettre le 1-1, et c'est quelque chose de très bien. Les automatismes entre les joueurs vont aussi de mieux en mieux", pointait le défenseur central des Rouches, pressenti pour commencer cette saison 2026-2027 dans la peau d'un titulaire important.

Un dernier élément offensif après l'arrêt du dossier Bentayeb

Ayant inscrit 43 buts en 37 matchs sous la houlette de Vincent Euvrard, dont 17 lors des 10 matchs des Europe Play-offs, le Standard devra poursuivre sur sa bonne dynamique offensive de la fin de saison dernière, malgré la perte de son homme le plus décisif, Rafiki Saïd, mais avec l'apport d'autres joueurs à vocation offensive, dont un Adnane Abid qui s'affirme de plus en plus et un Salieu Drammeh qui pourrait être amené à reprendre le rôle de Saïd lorsqu'il sera pleinement intégré au noyau des Rouches.

Vincent Euvrard l'a également confirmé à demi-mot : après l'arrêt du dossier Bentayeb, un dernier joueur offensif est recherché par la direction. Euvrard a encore déclaré, après ce match face à la Juventus, qu'il ne disposait que d'un seul attaquant à 100 %, en la personne de Timothé Nkada. Il ne compte donc pas René Mitongo, qui figurait pourtant sur le banc, mais qui est le seul à ne pas être monté au jeu. La suite du mercato des Rouches dépendra aussi des départs.