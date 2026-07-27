Le dégraissage continue à Anderlecht : un nouveau départ se profile

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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Le dégraissage continue à Anderlecht : un nouveau départ se profile
Photo: © photonews
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Anderlecht pourrait bientôt enregistrer un nouveau départ. Le SC Heerenveen s'intéresse à Cédric Hatenboer.

De retour à Neerpede après un prêt convaincant à Telstar, Cédric Hatenboer a retrouvé Anderlecht avec une belle cote aux Pays-Bas. Ses performances n'ont pas échappé à plusieurs clubs, dont Heerenveen. Malgré la blessure qui l'écarte actuellement des terrains, le club néerlandais est persuadé de son potentiel.

Heerenveen confirme son intérêt

Le directeur technique Johan Hansma a confirmé auprès d'Omrop Fryslân que Hatenboer fait partie des joueurs que le club suit. "Ces joueurs sont sur notre liste. Nous avons eu plusieurs discussions, mais il n'y a rien de concret pour l'instant", a-t-il indiqué.

L'intérêt de Heerenveen se confirme, mais les discussions n'en sont qu'à leurs débuts. Les deux clubs n'ont pas défini les contours d'un éventuel accord et plusieurs options restent envisagées, qu'il s'agisse d'un transfert définitif ou d'un nouveau prêt.

Le départ de Hatenboer irait dans le sens de la stratégie mise en place par Antoine Sibierski. Le directeur sportif poursuit son travail pour réduire un effectif jugé trop important, avec l'objectif de faire de la place à de nouvelles recrues tout en maîtrisant les dépenses salariales.

D'autres départs

Cet été, Anderlecht s'est séparé de Nathan De Cat et Keisuke Goto. Annas Tajaouart et Ibrahima Kanaté sont partis en prêt. Les Mauves ont décidé de ne pas prolonger les contrats arrivant à échéance de Thorgan Hazard, Mats Rits et Yari Verschaeren et n'ont pas engagé les joueurs prêtés.

Le travail est loin d'être terminé dans le sens des départs. Anderlecht cherche une porte de sortie pour Alexis Flips, Thomas Foket, Majeed Ashimeru et Luis Vázquez.

Hatenboer ne devrait pas avoir un rôle majeur cette saison. Le milieu néerlandais ne fait pas partie des premières options de Vítor Bruno.

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