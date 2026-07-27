Charleroi refuse une offre de 7 millions d'euros pour l'un de ses cadres

Charleroi a reçu une première offre pour Yassine Titraoui. Le club grec de l'Olympiakos souhaite recruter l'Algérien de 23 ans, mais les Zèbres estiment que leur milieu de terrain vaut plus que 7 millions d'euros (sa valeur marchande).

Yassine Titraoui a réalisé une saison qui lui ouvre des portes à l'étranger. Le milieu de terrain de Charleroi figure sur les tablettes de l'Olympiakos, selon les informations de nos confrères du Soir, qui souhaite le recruter cet été. Le club grec a déjà tenté sa chance, mais les Zèbres estiment que leur joueur vaut davantage.

Le contrat de Yassine Titraoui se termine dans un an

L'Olympiakos a formulé une première offre de 7 millions d'euros, mais Charleroi l'a jugée insuffisante. Les dirigeants espèrent récupérer près de 10 millions d'euros pour leur milieu de terrain, malgré un contrat qui expire dans un an. Une position ambitieuse, alors que Transfermarkt estime sa valeur marchande à 7 millions d'euros et que le temps joue progressivement contre les Carolos.

Un des joueurs les plus réguliers de Charleroi la saison passée

Cette position s'explique par la saison réalisée par l'international algérien. Toutes compétitions confondues, il a disputé 42 rencontres, inscrit cinq buts et délivré trois passes décisives. Des statistiques qui reflètent son importance grandissante dans l'entrejeu des Zèbres. Un des joueurs les plus réguliers de l'effectif.

Charleroi pourrait se retrouver dans une position délicate. En conservant Titraoui jusqu'au bout de son contrat, le club prend le risque de le voir partir libre dans un an. Les prochaines semaines seront importantes pour déterminer si un accord peut être trouvé avec l'Olympiakos ou si d'autres clubs décident à leur tour de se positionner.



Pour l'instant, le club grec ne compte pas abandonner cette piste. Une offre revue à la hausse pourrait revenir sur la table. Si elle se rapproche des attentes des Carolos, le départ de l'international algérien de 23 ans pourrait devenir l'un des gros dossiers de ce mercato.