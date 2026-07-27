Le contrat était prêt : la Fédération italienne annule la nomination de son futur sélectionneur



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Deviens fan de Italie! 182 Andrea Pirlo était proche de devenir le nouveau sélectionneur de l'Italie. Mais un partenariat commercial fait hésiter la Fédération italienne de football, qui n'a pas pris sa décision. L'ancien champion du monde devra convaincre et attendre.



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