Alors que le mercato belge ronronne un peu et ne devrait, comme toujours, s'accélérer que dans les semaines à venir, le Club de Bruges est le seul à réellement l'agiter. Dans le sens des départs, surtout, mais les Blauw & Zwart rappellent qu'ils sont sur une autre planète.

La Jupiler Pro League reprend dans deux semaines désormais... et presque aucun club belge ne donne l'impression d'être vraiment prêt. Les départs attendus, comme celui de Karetsas à Genk ou de David à l'Union, n'ont parfois pas eu lieu et les clubs concernés attendent la rentrée d'argent qui y sera liée pour vraiment s'activer.

Aucune folie n'a vraiment été faite pour l'instant sur le marché entrant à part probablement le KRC Genk et son transfert record Rafiu Durosinmi (10,5 millions), qui sera entouré de grosses attentes. Mais un club - ou plutôt, un Club - paraît évoluer sur une autre planète que les autres, et ce Club, c'est Bruges.

40 millions pour Tzolis... et bientôt la même chose pour Tresoldi ?

Alors que Genk espère toucher 35 millions minimum pour Kos Karetsas mais a bien du mal à convaincre le Borussia Dortmund qu'il vaut réellement cette somme, le FC Bruges, lui, n'a même pas donné l'impression de devoir forcer pour en toucher... 40 pour Christos Tzolis. C'est l'avantage quand vous disposez d'un joueur qui a à ce point roulé sur le championnat la saison passée.

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Les Blauw & Zwart ont donc explosé le record pour une vente en Jupiler Pro League... un record qu'ils détenaient déjà avec Charles De Ketelaere (37,5 millions en 2023). La troisième marche du podium est made in Jan Breydel aussi puisqu'il s'agit d'Ardon Jashari (36 millions en 2026). Et la quatrième place ? C'est Igor Thiago et ses 33 millions. C'est simple : aucun autre club belge n'a réussi jusqu'ici à atteindre le cap symbolique des 30 millions (en attendant Genk et Karetsas).

D'ici à la fin de l'été, il se pourrait même que le Club de Bruges détienne l'intégralité du top 5 des transferts sortant jamais réalisés en Jupiler Pro League (la 5e place appartient actuellement à Jonathan David, parti de Gand contre 27 millions). Bob Madou s'est permis de refuser la somme folle de 35 millions d'euros pour Nicolo Tresoldi : aucun autre club belge ne pourrait passer à côté d'une telle somme. Si l'Europe insiste, l'attaquant germano-italien partira probablement pour un montant comparable à celui de Tzolis.





Et maintenant, Bruges va pouvoir transférer...

Jusqu'à présent, les Blauw & Zwart ont déjà fait rentrer près de 70 millions d'euros dans la caisse, car on oublierait presque le départ d'Aleksandar Stankovic pour 23 millions d'euros en début de mercato. Zaïd Romero a rapporté 5 millions (vers Getafe), et Shandre Campbell 1,5 million (direction Courtrai). Le mercato sortant du Club n'est pas fini puisque Onyedika va partir et rapporter une dizaine de millions, tandis que Joel Ordoñez risque de devoir rester suite à sa blessure.

Même sans vendre Tresoldi, Bruges aura touché près de 100 millions cet été. Et le mercato entrant va pouvoir vraiment commencer à l'approche du début de saison. Pas besoin de courir pour le Club : aucun autre club n'a réalisé jusqu'ici de mercato en faisant un candidat crédible au titre. Qui peut inquiéter les Gazelles cette saison dans l'état actuel des choses ? L'Union, peut-être, qui pourrait profiter de la disparition des Playoffs. Mais si elle a les résultats et les ambitions d'un grand club, elle ne vit pas sur la même planète que le champion de Belgique.

Un champion de Belgique qui a pu dépenser dans l'indifférence générale 7,45 millions pour un illustre inconnu (Andrej Vasovic) en provenance de Lucerne. Le mercato entrant des Blauw & Zwart va seulement commencer, alors qu'ils ont déjà attiré un gardien de classe mondiale (Yann Sommer) et le deuxième transfert entrant le plus cher de l'été pour l'instant derrière Durosinmi. Bientôt, et peut-être dès cet été, ils exploseront un autre record : celui du transfert entrant le plus cher de l'histoire de la Pro League. Un record qu'ils détiennent bien sûr déjà en la personne de Roman Yaremchuk. Et on a la sensation qu'à l'avenir, peu de records ne seront pas Brugeois...