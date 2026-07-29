Retournement de situation à l'Antwerp ? Un nouvel entraîneur entre dans la course

Ces derniers jours, Marink Reedijk, coach à succès de Beveren la saison dernière, était pressenti sur le banc de l'Antwerp, qui n'a pas encore nommé d'entraîneur à deux semaines du début du championnat. On apprend ce jour que le choix n'est pas encore arrêté et qu'un Allemand est également en lice.

Racheté par un groupe d'entrepreneurs anversois comprenant notamment Wouter Vandenhaute et Toby Alderweireld, le Royal Antwerp donne l'impression de ne pas avancer à deux semaines du début du championnat.

Les Anversois n'ont toujours pas nommé d'entraîneur principal et les joueurs ont donc effectué la préparation sous la houlette de l'ancien adjoint Robert Molenaar, qui sera là jusqu'à on ne sait trop bien quand.

Le Néerlandais assure en tout cas l'intérim, tandis qu'en coulisses, la direction s'active pour trouver un nouveau T1 à long terme. Et on pensait le dossier presque bouclé avec l'intérêt révélé pour Marink Reedijk (34 ans), entraîneur ayant terminé la saison dernière invaincu avec Beveren, qui avait ensuite quitté le club pour s'offrir un nouveau défi, mais qui demeurait libre.

Marvin Compper figure aussi sur la short-list de l'Antwerp

La piste idéale, pensait-on, mais l'Antwerp n'a pas encore acté sa décision et continue de rencontrer des candidats. Selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, l'entraîneur allemand Marvin Compper (41 ans) représenterait également une option sérieuse pour le Great Old.

Ancien défenseur central de Mönchengladbach, mais surtout de Hoffenheim, où il a disputé 171 matchs, et du RB Leipzig, l'ancien international allemand (une sélection), qui a également porté les couleurs de la Fiorentina, a commencé sa carrière d'entraîneur comme adjoint à Duisbourg en 2020, puis au Lokomotiv Moscou, où il rejoignait son mentor Ralf Rangnick, actuel sélectionneur de l'Autriche.





Également passé comme adjoint du côté de Leipzig et de Saint-Gall, Marvin Compper voudrait devenir entraîneur principal pour la première fois de sa carrière et l'Antwerp envisagerait la possibilité de lui donner sa chance, lui qui a suivi sa formation avec un certain Faris Haroun, présent dans le staff de l'Antwerp, toujours selon nos confrères du Nieuwsblad. Malgré Compper, Marink Reedijk resterait cependant une piste sérieuse pour l'Antwerp.