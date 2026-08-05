Officiel : un ancien capitaine d'Enzo Scifo intègre le staff du Beerschot

Flavien Le Postollec est le nouvel adjoint de Mohamed Messoudi au Beerschot. Il connaît la D1B comme sa poche, que ce soit grâce à sa carrière de joueur ou à sa reconversion dans le coaching, entamée il y a cinq ans.

Depuis son arrivée au Brussels en 2007 en provenance de Lille, Flavien Le Postollec se plait bien chez nous. Près de 20 ans plus tard, le Français oeuvre toujours en Belgique et a, outre une saison à Créteil-Lusitanos, passé ces deux décennies en Pro League.

Flavien Le Postollec, un routinier du football belge

Après le Brussels, le natif d'Abidjan à évolué à Eupen, Mons, Louvain et Deinze, où il a terminé sa carrière en 2021 avec pas moins de 150 matchs de D1B et 107 de D1A à son actif. Le milieu de terrain est ensuite passé de l'autre côté de la barrière, intégrant le staff de Deinze en 2021.

Il a ensuite oeuvré dans le staff des U23 de l'Union Saint-Gilloise, secondé Wim De Decker puis Marink Reedijk à Beveren. La saison dernière, il n'a toutefois pas pris part à la saison historique connue dans le pays de Waes : il était l'adjoint de Jamath Shoffner au Lierse.

Aider le Beerschot à monter en D1A

L'ancien capitaine d'Enzo Scifo à Mons change à nouveau de crèmerie. Le Beerschot vient en effet d'annoncer son arrivée dans le staff de Mohamed Messoudi. Les Rats seront plus que jamais candidats au titre en D1B après avoir été devancé par Beveren et Courtrai.

"Je suis très heureux de rejoindre le Beerschot. C'est un club avec une histoire riche, des supporters fidèles et beaucoup d'ambition. Dès nos premiers échanges, j'ai ressenti une grande confiance et une vision claire. Je suis impatient de travailler dur avec le staff et l'équipe et de progresser chaque jour. Je souhaite mettre mon expérience au service de l'équipe et contribuer à la réalisation des objectifs du club", se réjouit le Franco-ivoirien dans le communiqué officiel des Rats.



