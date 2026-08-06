Le PSG s’incline lourdement face à Majorque, mais Luis Enrique reste positif : "Content de ce que j’ai vu"

Le PSG a lancé sa saison par une défaite face à Majorque ce mercredi (3-0). Zito Luvumbo (21e), Jan Virgili (40e) et Antonio Raíllo (51e) ont été les buteurs majorquins. Luis Enrique s’est exprimé au micro de PSG TV après la rencontre.

Majorque, qui évolue désormais en seconde division espagnole, était très motivé à l’idée de battre la formation championne d’Europe en titre. Une mission réussie pour la formation espagnole face à un entraîneur espagnol.

Ce dernier n’a d’ailleurs pas tiré la sonnette d’alarme. Il est conscient que cette rencontre reste un simple match de préparation : "C’est difficile de faire une analyse juste. Je pense qu’on a fait une première période intéressante, mais on a fait une erreur sur le deuxième but concédé et ça a été difficile."

"Mais je suis content de ce que j’ai vu, j’ai vu des Titis très bien jouer. C’est un match pour améliorer notre condition physique. Ce n’est pas le résultat que l’on aurait aimé, mais le football est comme ça", a-t-il ajouté.

Une équipe de Majorque déterminée

Majorque était déterminé, souligne Luis Enrique : "Quand tu joues contre le Paris Saint-Germain, c’est une motivation pour toutes les équipes, c’est normal. C’est notre première semaine de préparation, on a eu beaucoup de Titis dans l’équipe. Ce sont des joueurs très jeunes, et je dois souligner leur niveau et leur mentalité. Dans trois jours, nous allons jouer un nouveau match de préparation. C’est normal, on attend le retour de nos internationaux pour voir véritablement notre équipe."



Ce samedi, le PSG affrontera cette fois Manchester United à 17h00. La première rencontre officielle des hommes de Luis Enrique approche à grands pas. En effet, le club de la capitale française affrontera Aston Villa en Supercoupe de l’UEFA mercredi prochain à 21h00. Le PSG pourrait décrocher sa deuxième Supercoupe de suite, après celle remportée la saison dernière à la suite du premier sacre parisien en Ligue des champions.