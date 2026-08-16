Encore des regrets pour le Standard : "Après mon deuxième but, je pensais que le match était fini"

Un doublé, mais une nouvelle frustration pour Adnane Abid. Accroché en toute fin de match à Malines, le Standard ne totalise que deux points en deux journées malgré deux bonnes prestations d'ensemble et n'a déjà pas le droit à l'erreur contre la RAAL.

Bis repetita pour le Standard, qui a dominé une bonne partie de la rencontre pour la deuxième fois en deux journées, mais qui n'a pu obtenir mieux qu'un partage après un but égalisateur concédé dans les dernières minutes, pour la deuxième fois en deux matchs également.

"C'est terriblement frustrant", pestait Adnane Abid à notre micro. "C'est quelque chose que l'on n'a pas le droit de faire, et encore plus deux semaines consécutives. On aurait pu avoir six points et on n'en a que deux. On n'a pas le droit de donner des penaltys comme ça."

Panique à bord à l'approche de la 90e

C'est bien sur deux envois à onze mètres de Myron Van Brederode que Malines a renversé la tendance en fin de match. Mais après son but du 1-3, le Standard a reculé et s'est exposé à l'inévitable. "On a eu le contrôle pendant 70 % du match, mais on ne l'a pas tué. À part la latte et leur poteau, je ne pense pas qu'ils aient eu beaucoup d'occasions. Ce qui s'est passé ne peut tout simplement jamais arriver."

"On doit davantage prendre nos responsabilités quand c'est chaud et difficile. On a souvent perdu des points en fin de match, même la saison dernière, et on ne se récompense pas de nos bonnes prestations. Il faut être plus méchants, plus tranchants et plus secs dans ces moments-là. Ne pas commencer à jouer un beau football, mais garder le ballon et bien se regrouper quand on le perd."

Adnane Abid pensait avoir donné la victoire au Standard

Auteur d'un doublé, le Verviétois était légitimement encore plus déçu de ses coéquipiers, lui qui pensait avoir offert la victoire au Standard en lui rendant deux buts d'avance après l'heure de jeu. "C'est clair que je pensais que le match était fini, mais on a encore réussi à tout gâcher à la fin", regrettait-il.



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La suite, ce sera une réception de la RAAL, vendredi soir, avant un déplacement à Louvain pour le Standard. "Ce sont des adversaires difficiles, La Louvière est une équipe très difficile à manœuvrer. À nous de bien commencer le match comme aujourd'hui et d'éviter de donner des bêtes buts. On n'avait déjà pas le droit de faire 2 sur 6, donc on doit absolument tout faire pour prendre les trois points", a conclu Adnane Abid.