Anderlecht n'a pas fini son mercato : une cible en Allemagne après avoir assuré l'Europe

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Anderlecht n'a pas fini son mercato : une cible en Allemagne après avoir assuré l'Europe
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La qualification européenne assurée va permettre au RSC Anderlecht de conclure son mercato tranquillement et, peut-être, en beauté. Antoine Sibierski va pouvoir accélérer sur certains dossiers. L'un d'eux concernerait un ailier évoluant en Allemagne.

Winkler approuve le projet d'Anderlecht, une offre à 3 millions transmise au Hertha

En 2001, Bart Goor avait quitté Anderlecht pour un Hertha BSC, alors très ambitieux à l'époque, en échange d'une somme record de plus de 6 millions d'euros. Un quart de siècle plus tard, verra-t-on un mouvement dans l'autre sens.

Nous vous l'annoncions hier, Marten Winkler intéresse Anderlecht. Et en cas de qualification pour l'Europa League, Antoine Sibierski pourrait trouver les fonds favorisant la venue de cet ailier droit au Parc Astrid. Selon Sacha Tavolieri, les "Mauves" ont déjà transmis une offre d'environ trois millions d'euros et des bonus pour le joueur allemand de 23 ans.

Marten Winkler aurait déjà signifié qu'il approuvait le projet anderlechtois et qu'un déménagement à Bruxelles l'intéressait. Comme on dit, affaire à suivre.

 

La qualification européenne assurée va permettre au RSC Anderlecht de conclure son mercato tranquillement et, peut-être, en beauté. Antoine Sibierski va pouvoir accélérer sur certains dossiers. L'un d'eux concernerait un ailier évoluant en Allemagne.

En éliminant le PAOK Salonique, et même s'il reste encore un barrage face au Kairat Almaty pour tenter d'aller en Europa League plutôt qu'en Conference League, le RSC Anderlecht a déjà pu souffler. Les Mauves sont en effet assurés de disputer une phase de ligue européenne, ce qui était l'objectif principal de cet été.

Et grâce à cela, Antoine Sibierski, le directeur sportif du RSCA, va pouvoir finir son mercato bien plus tranquillement. Si le noyau devra encore être renforcé pour, justement, avoir assez de profondeur en Europe, les négociations seront facilitées et le club aura plus de moyens grâce à ce ticket européen. 

Selon les informations de BILD, Anderlecht aurait jeté son dévolu sur un joueur du Hertha Berlin : Marten Winkler, ailier droit allemand âgé de 23 ans. Formé au club, Winkler évolue donc cette saison en 2.Bundesliga, un championnat qui, au contraire de la Bundesliga, a déjà repris.

Sibierski aurait noté le nom de Marten Winkler dans ses petits papiers il y a un certain temps déjà et aurait donc désormais accéléré les manoeuvres : une offre concrète aurait été effectuée auprès du Hertha. Winkler est évalué à 2 millions d'euros sur Transfermarkt.

Lire aussi… Enric Llansana après la défaite d'Anderlecht à Beveren : "Nous n'avons pas pêché par manque de volonté"

L'ailier est encore sous contrat dans la capitale allemande jusqu'en 2027 seulement : si le Hertha veut en tirer un montant de transfert, c'est donc cet été ou jamais et un départ est donc plausible. Le Hertha Berlin évolue depuis plusieurs saisons en 2.Bundesliga.

Un ailier de plus : synonyme de départs à Anderlecht ?

Si Marten Winkler arrive bel et bien au RSCA, cela pourrait signifier une fin d'aventure en Mauve & Blanc pour l'un ou l'autre joueur surnuméraire. S'il est capable de jouer à d'autres postes offensifs, l'Allemand est globalement un ailier droit et il entrerait alors en concurrence avec Jayden Onia Seke, Tristan Degreef mais aussi la nouvelle recrue Oliver Antman. 

Si Onia Seke peut toujours jouer avec les U23 et n'était de toute façon pas considéré comme un joueur prêt à disputer la majorité des matchs cette saison vu son âge, l'arrivée de Winkler pourrait donc pousser un garçon comme Degreef vers la sortie - non pas parce que Sibierski ou Vitor Bruno n'apprécient pas son profil mais plutôt parce que le joueur aura besoin de temps de jeu. 

Marten Winkler serait probablement, s'il signe, le dernier renfort dans ce secteur de jeu au RSC Anderlecht. Antoine Sibierski chercherait également d'ici à la fin du mercato un n°9 pour suppléer Danylo Sikan et/ou Mihajlo Cvetkovic, sachant que Vitor Bruno aimerait pouvoir jouer à deux attaquants par moments. Derrière, un défenseur central de plus pourrait éventuellement débarquer, pas pour jouer un rôle de titulaire, la paire Pétrot-Biancone étant indéboulonnable.

Côté départs, on sait déjà qu'Adriano Bertaccini pourrait partir. César Huerta a déjà été cité sur le départ mais rien ne se concrétise. Aucun joueur, en tout cas, ne "doit" partir pour faire rentrer des liquidités, et Bruno serait probablement heureux de garder la majeure partie de son noyau. 

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